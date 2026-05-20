Svet v napätí: Čaká nás ďalšia pandémia? Odborníci dvíhajú varovný prst

ŽENEVA - Ani po epidémii eboly v západnej Afrike spred necelých desiatich rokov, pandémii covidu-19 a núdzovej situácii okolo infekčného ochorenia mpox nie je svet bezpečnejší pred vypuknutím nových pandémií. Podľa agentúry DPA to uviedlo medzinárodné expertné grémium na úvod výročného zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré je orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes vyhlásil, že svet teraz prežíva nebezpečné časy.
Predchádzajúce krízy a reakcie na ne skôr otriasli dôverou ľudí vo vlády, občianske slobody a demokratické normy, upozornil medzinárodný panel poverený posúdením stavu globálnej pripravenosti na zdravotné krízy a pandémie. Nová pandémia by tak zasiahla svet, ktorý je viac rozdelený, viac zadlžený a menej schopný chrániť svojich obyvateľov než približne pred desiatimi rokmi, uvádza správa Rady pre monitorovanie globálnej pripravenosti (GPMB).
Na svetlo vychádzajú hlboko zakorenené nerovnosti
„Dôvera slabne: medzi vládami a občanmi, medzi krajinami, v multilaterálnych organizáciách aj v ekonomike,“ pokračuje správa. „Na svetlo vychádzajú hlboko zakorenené nerovnosti: v prístupe k informáciám, vo vedomostiach, financiách a protiopatreniach, od osobných ochranných prostriedkov až po vakcíny zachraňujúce životy,“ upozornili členovia GPMB. Klimatické zmeny a ozbrojené konflikty riziká ešte zhoršujú, konštatuje správa. „Geopolitická fragmentácia, obmedzovanie priestoru pre občiansku spoločnosť a komerčný egoizmus podkopávajú kolektívne konanie,“ domnievajú sa odborníci.
Panel uviedol, že je možné obnoviť komplexnú dôveru a vytvoriť udržateľnú spravodlivosť pre všetkých. To si však podľa neho vyžaduje nezávislé a rozsiahle monitorovanie rizík a systém, ktorý zaručí rovný prístup všetkých ľudí na celom svete ku všetkému, čo chráni pred nákazami, a ktorý zabezpečí viac finančných prostriedkov pre pandemický fond zriadený na posilnenie globálnych kapacít v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémie. Rada pre monitorovanie globálnej pripravenosti sa schádza od roku 2018 na podnet WHO a Svetovej banky. Skladá sa zo zástupcov OSN a vlád, ako aj z odborníkov.
Svet aktuálne znepokujuje ebola
Aktuálne WHO znepokojuje predovšetkým epidémia eboly v Kongu a Ugande, ktorú cez víkend označila za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Cieľom je uviesť susedné krajiny do zvýšenej pohotovosti a mobilizovať podporu medzinárodného spoločenstva. Šírenie nákazy spôsobenej vírusom Bundibugyo však podľa organizácie zatiaľ nespĺňa kritériá na vyhlásenie pandemickej pohotovosti. Nebezpečenstvo rozšírenia do Európy považujú experti za nízke.
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes pri otvorení Svetového zdravotníckeho zhromaždenia pred nebezpečenstvami takisto varoval. „Žijeme v ťažkých, nebezpečných časoch poznačených rozdelením,“ vyhlásil podľa agentúry DPA. Agentúra však pripomína, že najdôležitejšia pôvodne plánovaná úloha konferencie WHO sa nesplní, keďže viac než 190 členských štátov WHO nenašlo zhodu v otázke mechanizmu PABS (Pathogen Access and Benefit Sharing). Ten má okrem iného regulovať, ako budú kompenzované krajiny, ktoré zdieľajú patogén objavený na ich území, aby proti nemu mohli byť vyvinuté vakcíny a lieky. Schválenie tohto systému je zároveň predpokladom na to, aby vstúpila do platnosti širšia pandemická dohoda WHO. Jej ratifikácia sa tak zatiaľ ani nezačala.