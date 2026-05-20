Hrozba šírenia eboly narastá: WHO varuje, že riziko epidémie je vysoké na regionálnej úrovni

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že riziko rozšírenia súčasnej epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) a Ugande je vysoké na národnej a regionálnej úrovni, avšak nízke na globálnej úrovni. Informuje o tom agentúra AFP.
WHO zároveň na základe rozšírenia eboly v KDR predpokladá, že epidémia sa pravdepodobne začala už pred niekoľkými mesiacmi. Pred novinármi to uviedla odborníčka WHO pre vírusové hemoragické horúčky Anais Legandová. Zdôraznila, že prioritou organizácie je prerušiť reťazec šírenia ochorenia zavedením trasovania kontaktov, izoláciou a starostlivosťou o všetky podozrivé a potvrdené prípady.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus doplnil, že v KDR bolo zatiaľ potvrdených 51 prípadov nákazy, a to v provinciách Ituri a Severné Kivu na severe krajiny. Tedros pripúšťa, že skutočný rozsah epidémie je pravdepodobne oveľa väčší. Uganda podľa neho informovala WHO o dvoch potvrdených prípadoch v hlavnom meste Kampala. „Okrem potvrdených prípadov evidujeme takmer 600 podozrivých prípadov a 139 úmrtí. Očakávame, že tieto čísla budú ďalej rásť,“ uviedol Tedros.
Predsedníčka strategickej poradnej skupiny WHO pre infekčné riziká Lucille Blumbergová uviedla, že súčasná situácia ešte nespĺňa podmienky na vyhlásenie pandémie. „Posúdili sme aktuálnu situáciu aj kritériá pre mimoriadnu udalosť verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC) a dospeli sme k záveru, že nespĺňa podmienky pandemickej núdze,“ povedala novinárom v Ženeve.
Mimoriadna udalosť medzinárodného významu
WHO vyhlásila 17. mája 2026 epidémiu eboly v KDR a Ugande za mimoriadnu udalosť verejného zdravia medzinárodného významu. Štatút PHEIC je presne definovaný medzinárodnými zdravotnými predpismi a určuje generálnemu riaditeľovi WHO právomoc vydávať dočasné odporúčania pre členské štáty. Slúži na mobilizáciu medzinárodnej finančnej a odbornej pomoci, zlepšenie cezhraničného monitoringu a koordináciu medzinárodných opatrení, avšak nepredstavuje automaticky kritériá pre plnohodnotnú pandémiu.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani špecifická liečba. V Afrike sa v minulosti šíril najmä variant Zaire. Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu smrtnosť - na úrovni 37 percent -, kým variantu Zaire podľahne až 90 percent nakazených.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.