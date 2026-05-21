V mrazenom kebabe z Poľska odhalili nebezpečnú salmonelu! Mäso smerovalo aj na Slovensko

VARŠAVA - Európsky systém včasného varovania pred nebezpečnými potravinami (RASFF) vydal urgentné varovanie najvyššieho stupňa pred mrazeným hydinovým kebabom poľského pôvodu. Oficiálne laboratórne testy totiž potvrdili, že mäso je masívne kontaminované nebezpečnou baktériou Salmonella.
Podľa dostupných informácii nebezpečný produkt smeroval okrem poľského trhu priamo aj na Slovensku. Ako informoval portál Onet s odvolaním sa na tamojšie hygienické stanice (Sanepid), závažný nález pochádza z úradnej kontroly potravinového trhu. Vzorky mäsa odobrali kontrolóri ešte koncom apríla, pričom výsledky analýz dopadli katastrofálne – baktéria Salmonella bola potvrdená vo všetkých piatich testovaných vzorkách.
Kontaminácia sa konkrétne týka mrazeného kuracieho produktu predávaného pod obchodným názvom „Doner King Kebab“. Za odhalenie nebezpečnej šarže a okamžité nahlásenie incidentu do celoeurópskeho systému zodpovedá Krajská hygienicko-epidemiologická stanica v Rzeszówe, ktorá leží v blízkosti slovenských hraníc.
Európska komisia hneď v ten istý deň schválila a pridelila tomuto prípadu v systéme RASFF takzvaný alarmový status. Ide o najvyššiu kategóriu ohrozenia verejného zdravia, ktorá od všetkých členských štátov vyžaduje okamžité a koordinované akcie, vrátane bleskového sťahovania tovaru z pultov predajní a informovania verejnosti.
Prítomnosť salmonely v potravinách, ktoré nie sú pred konzumáciou podrobené extrémnej tepelnej úprave, predstavuje pre ľudský organizmus vážnu hrozbu. Infekcia sa prejavuje akútnym zápalom zažívacieho traktu.
Medzi typické príznaky patrí silná hnačka, vysoká horúčka, kŕče v bruchu, malátnosť a neutíchajúce zvracanie. Tieto symptómy nastupujú zvyčajne od niekoľkých hodín do troch dní po požití kontaminovaného jedla. Najväčšie riziko ťažkého priebehu ochorenia, ktoré môže viesť až k nebezpečnej dehydratácii a hospitalizácii, hrozí malým deťom, starším ľuďom nad 65 rokov a osobám s oslabeným imunitným systémom.