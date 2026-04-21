Utorok21. apríl 2026, meniny má Ervín, zajtra Slavomír

Salmonella, pokazené hovädzie aj bravčové mäso! OTRASNÉ zistenia inšpekcie v obchodoch, našli aj exkrementy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, ŠVPS SR)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Otrasná hygiena, exkrementy hlodavcov a až sedem hlásení do RASFF. Nielen toto priniesli kontroly regionálnych inšpektorov zo Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy (ŠVPS) SR za marec. Informovala o nich na svojom webe.

V marci vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) 3 437 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 035 právnych subjektov  a 1 764 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 188 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 593 nedostatkov," približuje ŠVPS SR.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: ŠVPS SR)

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní.

Až sedem hlásení do RASFF

Za mesiac marec bolo zaslaných až 7 hlásení o nebezpečnom výrobku do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie. U hydinového mäsa z Poľska zistili Salmonellu Enteritidis, u zaváranej zeleniny našli sklo. Senzorické zmeny zaznamenali u bravčového pleca zo Španielska.

Nevhodné organoleptické vlastnosti malo hovädzie mäso z Nemecka, pri ďalšom nemeckom hovädzom mäse odhalili senzorické zmeny. Tie boli problémom aj pri hovädzej kolennej kosti, taktiež pôvodom z Nemecku. V prípade mäsového výrobku z Rumunska odhalili nedeklarovanú sóju vo výrobku.

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 112 blokových pokút v celkovej výške 3 930 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 75 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 180 220 eur," približuje ŠVPS SR s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25-tisíc eur.

Galéria: Fotogaléria niektorých zistení počas kontrol

Kontrola čerstvého ovocia a zeleniny

 

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 200 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 31 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 174 kontrol, u prvovýrobcov 0 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 26 kontrol.

"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 058 plodín, z čoho 80 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 7,6 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 975 plodín, z čoho 76 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 83 HNM, z čoho 4 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem," uvádzajú potravinári.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 225 791,27 kilogramov (kg) tovaru, z čoho 1 418,54 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 785,14 kg, vo veľkoobchodných skladoch v množstve 623,4 kg. Pri dovoze a vývoze nebola vykonaná kontrola.

"Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 2 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 7 000 eur," konštatuje ŠVPS SR.

Viac o téme: Marecúradné kontrolyŠtátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR
Nahlásiť chybu

