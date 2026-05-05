Otrasný nález na pultoch u našich susedov: FOTO V obchodoch objavili mäso so SALMONELOU a pokazený syr!

PRAHA - U našich susedov našli v obchodoch nebezpečné potraviny. Štátna poľnohospodárska a potravinová inšpekcia v Česku upozornila, že kontrolóri pri bežných kontrolách odhalili salmonelu v balenom morčacom mäse a viditeľnú pleseň v plátkovom gréckom syre. Obe potraviny predstavujú zdravotné riziko a nesmú sa ďalej predávať.
Salmonella v morčacích prsiach "Dobré MASO"
Pri kontrole v predajni Penny Market v Ústí nad Labem – Krásnom Březne bola v balených morčacích prsiach „Dobré MASO – krůtí prsí řízky 400 g“, pôvodom z Poľka, potvrdená prítomnosť baktérie Salmonella Agona. Týka sa to šarže 26051021 a balenia s dátumom spotreby do 7. 3. 2026. Výrobcom bol INDROL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Towarowa 4. 62 – 065 Grodzisk Wlkp, predávajúci na obale Gornicky, s.r.o., Harantova 1359, 397 01 Písek.
Laboratórne testy potvrdili, že mäso je kontaminované patogénom, ktorý môže spôsobiť salmonelózu sprevádzanú hnačkami, horúčkou a vracaním. Inšpekcia výrobok označila za nebezpečnú potravinu.
Pleseň v gréckom plátkovom syre KOLIOS
Druhý prípad sa týka baleného gréckeho syra "KOLIOS – řecký plátkovaný sýr 180 g", s dátumom spotreby do 21. 7. 2026 a šaržou LOT 764421016, ktorý kontrolóri preverovali v pražskej predajni DELMART. Už pri vizuálnej kontrole bolo cez obal vidieť zeleno-bielu pleseň.
"Na povrchu potraviny sa zistil výskyt kolónií zeleno‑bielej plesne, ktoré boli voľným okom viditeľné cez obal. Takáto potravina sa považuje za nebezpečnú, pretože ak vykazuje známky kazenia, už nespĺňa podmienky bezpečnosti," približuje inšpekcia. Konzumácia plesnivých syrov môže byť riziková najmä pre alergikov, deti a ľudí s oslabenou imunitou.
Oba výrobky boli zaradené medzi nebezpečné potraviny a predajcovia ich musia stiahnuť z predaja. Spotrebiteľom, ktorí si ich zakúpili, inšpektori odporúčajú, aby ich nekonzumovali a vrátili do predajne.