Putin v Číne tasí zbrane proti USA! Na stretnutí so Si Ťin-pchingom hovorí o bezprecedentných vzťahoch

PEKING - Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu spoločne začali rokovať v pekinskej Veľkej sále ľudu, ukazovali zábery ruských médií. Agentúra AFP uvádza, že Putin sa počas stretnutia bude snažiť zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
Si privítal Putina v Pekingu na červenom koberci, lídri si podali ruky a vojenská kapela následne zahrala hymnu oboch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin povedal čínskemu prezidentovi, že vzťahy oboch krajín sú na bezprecedentnej úrovni a zároveň ho pozval na budúci rok na návštevu do Ruska.
Šéf Kremľa okrem toho ocenil vývoj spolupráce medzi Ruskom a Čínou. „Aj napriek nepriaznivým vonkajším faktorom naša spolupráca a hospodárska spolupráca ukazujú silný a pozitívny vývoj,“ povedal Putin podľa ruských médií. „Uprostred krízy na Blízkom východe si Rusko naďalej udržuje svoju úlohu spoľahlivého dodávateľa surovín a Čína úlohu zodpovedného spotrebiteľa,“ poznamenal Putin podľa ruskej agentúry TASS. Po 15-minútovom uvítacom ceremoniáli obaja lídri vstúpili do Veľkej sály ľudu a zahájili spoločné rokovania.
Putinovo lietadlo pristálo v Pekingu v utorok krátko po 23.15 h miestneho času (17.15 h SELČ). Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a TASS potvrdili, že delegácia ruského prezidenta sa skladá 39 osôb vrátane podpredsedov vlády, ministrov a vedúcich predstaviteľov ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne.