Putin sa objavil na verejnosti: Ľudia boli v šoku! VIDEO Čo to má s tvárou?

MOSKVA - Vojenské oslavy v Moskve mali ukázať silu Ruska. Namiesto triumfálnej atmosféry však internet zaplavili otázky o stave Vladimira Putina, jeho vzhľade aj nezvyčajne skromnej prehliadke.
Ruský prezident Vladimir Putin sa po dlhšom čase objavil na veľkom verejnom podujatí. Oslavy Dňa víťazstva na Červenom námestí mali byť tradičnou demonštráciou moci Kremľa a pripomienkou sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne. Namiesto obdivu však tentoraz rozpútali lavínu špekulácií.
Zábery z Moskvy totiž vyvolali na sociálnych sieťach búrlivé reakcie. Mnohí ľudia tvrdili, že Putin pôsobil úplne inak než v minulosti a jeho tvár bola podľa nich nezvyčajne opuchnutá. O reakciách verejnosti informoval americký denník New York Post.
„Čo sa mu stalo s tvárou?“
Sedemdesiattriročný šéf Kremľa sa stal okamžite témou diskusií na internete. Niektorí používatelia písali, že ho na prvý pohľad takmer nespoznali.
„Putin, čo máš s tvárou?“ objavil sa jeden z komentárov, ktorý začali ďalší ľudia masovo zdieľať. Ďalší diskutujúci upozorňovali, že ruský prezident pôsobil unavene a jeho výraz bol podľa nich neprirodzený.
Objavili sa aj dohady o možných zdravotných problémoch. Britský denník Daily Express napísal, že časť verejnosti začala spájať Putinov vzhľad s údajne zhoršujúcim sa zdravotným stavom.
„Vyzerá naozaj chorý. Toto nie je tvár zdravého človeka,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší zašiel ešte ďalej a označil tohtoročnú prehliadku za „Putinovu poslednú“.
Krátka prehliadka a okamžitý odchod
Pozornosť nevzbudil len samotný vzhľad ruského prezidenta. Ľudia si všimli aj priebeh celej vojenskej prehliadky.
Podľa komentárov na sociálnych sieťach trvalo podujatie podstatne kratšie než v minulých rokoch. Viacerí používatelia tvrdili, že program sa skončil približne po 45 minútach a Putin následne veľmi rýchlo opustil Červené námestie v sprievode početnej ochranky.
Práve tento detail spustil ďalšie dohady o tom, či sa Kremeľ nesnaží obmedziť prezidentove verejné vystúpenia na minimum.
Na prehliadke chýbala ťažká technika
Diskusie vyvolal aj samotný charakter osláv. Mnohým neuniklo, že prehliadka pôsobila oveľa skromnejšie než v minulosti.
Na Červenom námestí tentoraz chýbali viaceré symboly ruskej vojenskej sily, ktoré bývali v minulých ročníkoch dominantné. Ľudia upozorňovali najmä na absenciu obrnených vozidiel či balistických rakiet.
Aj prokremeľský komentátor Sergej Markov priznal, že oslavy boli nezvyčajne utlmené. „Bola to skromná prehliadka. Pred nami sú stále obrovské výzvy,“ uviedol.
Putin zmenil aj zaužívaný rituál
Na sociálnych sieťach rezonoval ešte jeden detail. Vladimir Putin v minulosti pravidelne prichádzal položiť kvety k Hrobu neznámeho vojaka pešo. Tento rok však podľa komentujúcich použil obrnený autobus.
Aj to viacerí ľudia interpretovali ako znak zvýšených bezpečnostných obáv alebo opatrnosti zo strany Kremľa.
Do osláv zasiahla aj vojna na Ukrajine
Tohtoročné oslavy sprevádzalo aj napätie súvisiace s vojnou na Ukrajine.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte minulý týždeň vyhlásil, že Rusko môže prehliadku usporiadať bez incidentov iba v prípade, že počas trojdňového prímeria zastaví útoky.
Prímerie trvalo do pondelka. Krátko po jeho skončení však Rusko podľa dostupných informácií opäť zaútočilo na viaceré ukrajinské mestá a spôsobilo rozsiahle škody.