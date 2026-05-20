DRÁMA na východe Slovenska: Auto zrazilo chlapca, na mieste pomáhal známy poslanec! Všade krik a PLAČ, opisuje

JÁNOVCE - Na východe Slovenska sa stala vážna dopravná nehoda. Osobné auto zrazilo maloletého chlapca, ktorý utrpel vážne zranenia hlavy. Prvú pomoc mu poskytol poslanec František Majerský, ktorý sa v čase nehody nachádzal v obci so záchranárskym vybavením.
V obci Jánovce v okrese Poprad došlo v stredu ráno k vážnej dopravnej nehode. Na ceste I/18 sa osobné auto zrazilo s chodcom – maloletým chlapcom. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
Prešovská krajská polícia potvrdila, že nehoda si vyžiadala okamžitý zásah zdravotníkov. "Chodec bol prevezený posádkou RZP do NsP Poprad. 25-ročný vodič neutrpel zranenia," informuje polícia a dodáva, že dychová skúška bola u neho negatívna. Cestu museli z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na istý čas uzavrieť.
Na mieste zasahoval aj poslanec Majerský
K dramatickej situácii sa vyjadril aj poslanec František Majerský, ktorý sa v čase nehody nachádzal priamo v obci. V aute mal záchranárske vybavenie a okamžite bežal pomôcť. Podľa jeho slov bola situácia chaotická. „Na mieste sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, všade bolo počuť krik, plač a obrovský strach o dieťa. Musel som zvýšiť hlas, aby som si vytvoril priestor na prístup k pacientovi a mohol sa sústrediť na základné vyšetrenie,“ opísal na sociálnej sieti.
Podľa jeho slov mal chlapec vážne poranenia hlavy. „Ležal na zemi, mal výrazné krvácanie z oblasti hlavy a veľkú tržnú ranu na čele. Bol pri vedomí, spontánne dýchal a reagoval na oslovenie, preto som sa vyhol zbytočnej manipulácii a snažil sa udržať jeho stav čo najstabilnejší do príchodu posádok ZZS,“ pokračuje poslanec s tým, že dorazili o pár minút. Dodáva, že po spoločnom zhodnotení stavu pacientovi nasadili krčný golier, zabezpečili šetrný transport na nosidlá a pokračovali v prednemocničnej starostlivosti. Kolegovia podľa neho odviedli profesionálnu a výbornú prácu.
Majerský priznal, že zásah bol ľudsky náročný „Keď vidíte zranené dieťa, krik rodiny a bezmocnosť ľudí okolo, ostane to vo vás ešte dlho. Verím, že chlapec bude v poriadku a držím mu palce v ďalšom boji,“ dodal poslanec, ktorý apeluje na vodičov, aby dávali na cestách pozor. „Stačí sekunda nepozornosti a môže zmeniť celý život,“ konštatuje na záver.