USA zavádzajú clá na autá z Európskej únie: Podľa veľvyslanca nejde o vojnu, ale o obchodný mier

BRUSEL - Spojené štáty nepovažujú nové clá vo výške 25 % na osobné a nákladné automobily z Európskej únie za vyhlásenie obchodnej vojny, ale za pokus prinútiť Úniu k „obchodnému mieru“, napísal v komentári pre denník Politico stály predstaviteľ USA pri EÚ Andrew Puzder. Informuje o tom agentúra TASS.
„Clo na automobily predstavuje skôr oneskorené úsilie prinútiť EÚ k obchodnému mieru, ktorý nedokázala zabezpečiť, ako pokus o rozpútanie obchodnej vojny,“ uviedol diplomat. Nové dovozné clá USA na európske automobily sú dôsledkom toho, že EÚ „mesiace odkladala“ plnenie svojej časti obchodnej dohody s Washingtonom, zatiaľ čo využívala výhody, ktoré jej dohoda prináša, vysvetlil Puzder.
Po uzavretí dohody v auguste minulého roka USA znížili clá na európske autá na 15 %, hoci pôvodne mali v úmysle stanoviť ich na úrovni 25 až 50 %, pripomenul veľvyslanec. V Bielom dome očakávali recipročné kroky zo strany Bruselu, avšak to sa nestalo, EÚ „clá ani raz neznížila“, pokračoval diplomat. Únia nielenže nesplnila svoju časť dohody, ale presadzuje prijatie štyroch dodatkov, čím „mení pravidlá hry priamo uprostred zápasu“, uzavrel americký veľvyslanec pri EÚ.