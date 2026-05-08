Európska únia pritvrdzuje: Ministri prijmú nové sankcie za deportácie ukrajinských detí do Ruska

BRUSEL - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie údajne v pondelok prijmú nové sankcie súvisiace s deportáciou ukrajinských detí do Ruska. V piatok to uviedli dva zdroje z prostredia EÚ, informuje o tom agentúra Reuters.
„Na okraj zasadnutia Rady sa uskutoční stretnutie o otázke unesených ukrajinských detí,“ povedal vysokopostavený diplomat EÚ. „Prijmeme...dodatočné sankcie v tejto téme,“ dodal. Zdroje neuviedli podrobnosti o osobách, ktorých by sa tieto opatrenia mali týkať. Ukrajina tvrdí, že približne 20.000 detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny.
V súvislosti s deportáciami a násilným premiestnením detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny. Kyjev koncom apríla prijal ďalšie sankcie proti ruským subjektom údajne zapojeným do únosov ukrajinských detí a proti lodiam ruskej tieňovej flotily.