Prekvapivá výzva USA: Ukrajinu aj EÚ tlačia do uvoľnenia sankcií na dovoz suroviny z Bieloruska

WASHINGTON - Spojené štáty vyzývajú Ukrajinu, aby uvoľnila obmedzenia na dovoz potaše z Bieloruska a presvedčila svojich spojencov v Európe, aby ju v tom nasledovali. S odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov o tom v stredu informovala agentúra Bloomberg.
Washington podľa Bloombergu tvrdí, že uvoľnenie obmedzení na dovoz potaše by mohlo pomôcť vytvoriť určitý odstup medzi Bieloruskom a Ruskom a viesť k zlepšeniu vzťahov s Minskom. Americké ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o vyjadrenie k týmto informáciám bezprostredne nereagovalo a agentúra Reuters uviedla, že správu Bloombergu nedokázala overiť.
USA v decembri minulého roka zmiernili sankcie voči trom bieloruským spoločnosť vyrábajúcim potaš po tom, čo Minsk prepustil 123 politických väzňov. Nedávno výmenou za ďalších prepustenie 250 ľudí vyradili zo sankčných zoznamov tri ďalšie bieloruské firmy vyrábajúce potaš, ako aj dve bieloruské banky a ministerstvo financií.
Potaš je pre Bielorusko kľúčovým vývozným artiklom, ktorý pred uvalením sankcií tvoril približne osem percent celkového exportu. USA a EÚ zaviedla voči Bielorusku rozsiahle sankcie v reakcii na násilné potlačenie protestov po sporných voľbách v roku 2022. Tieto opatrenia boli sprísnené, keď bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v roku 2022 umožnil ruským jednotkám podniknúť inváziu na Ukrajinu aj z územia svojej krajiny. Kyjev opakovane varuje, že Rusko sa pokúša o väčšie zapojenie Bieloruska do vojny proti Ukrajine.