Publicista Hrabko varuje: Po konci vojny na Ukrajine môžu prísť ešte väčšie problémy! Kritizuje Ficovu cestu do Moskvy

BRATISLAVA - Hoci nevieme, kedy a ako sa skončí vojnový konflikt na Ukrajine, už teraz môžeme predpokladať, že to pre celý región nebude znamenať len vznik nových príležitostí, ale aj nových problémov. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Reagoval tým na vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), podľa ktorého bude pripravované spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády riešiť okrem iného budovanie dopravnej infraštruktúry. „Raz bude po vojne a Ukrajina bude zaujímavý trh, čiže akékoľvek prepojenie, železničné, letecké, cestné, bude veľmi dobré,“ konštatoval premiér 4. mája po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v arménskom Jerevane.
Hrabko plán organizovať spoločné zasadnutie oboch kabinetov považuje za pozitívny, upozorňuje však, že čas a spôsob ukončenia konfliktu na Ukrajine dnes ešte nepoznáme. „Samozrejme, treba byť na takúto variantu pripravený. Ale problém je zase v tom, že keď sa vojna na Ukrajine skončí, vzniknú ďalšie problémy, oveľa väčšieho rázu, ako je stavanie ciest a železničnej dopravy. A ak na tieto problémy nebude Slovensko pripravené, tak na ne potom môže doplatiť,“ konštatoval Hrabko.
Hrabko kritizuje premiérovo rozhodnutie
Premiér Fico plánuje aj tento rok vycestovať 9. mája do Moskvy pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. „Položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som sa v mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie, a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko. Nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku. Bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým,“ priblížil Fico 4. mája.
Hrabko upozornil, že odkedy Rusko napadlo Ukrajinu, navštevujú tieto oslavy v Moskve vo zvýšenej miere lídri štátov, ktoré nemajú demokratický režim. „Ak si chcel (premiér, pozn. redakcie) uctiť hrdinov, ktorí padli v druhej svetovej vojne, tak to mohol urobiť aj iným spôsobom, ale je to jeho rozhodnutie,“ povedal.
Populistický návrh Hlasu-SD
Koaličná strana Hlas-SD predloží do Národnej rady (NR) SR návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom. Urobí tak na ďalšej schôdzi v rámci pozmeňujúceho návrhu k jej návrhu ústavnej zmeny s cieľom predĺžiť volebné obdobie v samosprávach.
Hrabko túto iniciatívu Hlasu-SD hodnotí ako populistickú. „Keby politici chceli dať referendum o skrátení volebného obdobia do ústavy, tak ho tam už dávno dali,“ povedal Hrabko. Dodal, že šance tejto iniciatívy Hlasu-SD sa vopred definitívne odhadnúť nedajú, ale osobne predpokladá, že pravdepodobnejší je jej neúspech, ako schválenie.