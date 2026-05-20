VIDEO Plačková búra svoj luxusný raj: Rekonštrukcia za desaťtisíce! Preboha, veď to je stavenisko

MALINOVO - Influencerka Zuzana Plačková sa pustila do brutálnej prerábky svojho luxusného sídla v Malinove. Obrovský bazén, ktorý roky dominoval ich záhrade, už mizne pred očami a celý pozemok sa mení na jedno veľké stavenisko.
Plačková už pred časom avizovala, že ich čakajú veľké zmeny. Už štvorčlenná rodinka totiž podľa jej slov prestala naplno využívať obrovský bazén, ktorý zaberal značnú časť pozemku, a tak padlo rozhodnutie — celý dvor od základov prerobiť. „Začína sa prerábka komplet celého nášho dvora a vonkajšku. Ale bude to vážne pecka, kompletná rekonštrukcia,“ odkázala Zuzana prostredníctvom Instagramu.
A podľa videí, ktoré zverejnil jej manžel René, nepôjde o žiadne malé skrášľovanie. Na pozemku makajú robotníci o dušu, všade je stavebný materiál, rozobraté časti dvora a dokonca začali odstraňovať aj fóliu z bazéna. Luxusná záhrada sa tak doslova mení pred očami. Momentálne to na ich pozemku vyzerá skôr ako na veľkom stavenisku než pri luxusnej vile, ktorou sa dvojica roky chválila na sociálnych sieťach. Bagre, hluk a kopa robotníkov — u Plačkovcov je aktuálne poriadne rušno.
A zatiaľ čo v Malinove hučia stroje a bagre, Zuzana si užíva slnečné dni v Dubaji, kde trávi čas s deťmi a svojimi najbližšími. O to viac však fanúšikov zaujíma, ako bude ich nový „luxusný raj“ po rekonštrukcii vyzerať. Jedno je však isté už teraz — lacná záležitosť to rozhodne nebude. Pri rozsahu prerábky, ktorý vidno na videách, môžu náklady pokojne vyletieť do desaťtisícov eur. A ako poznáme Plačkovú, výsledok bude opäť poriadne extravagantný!
