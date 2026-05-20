Neuveriteľné: Bankomatová MAFIA zďaleka nekončí, ďalší ranný VÝBUCH, tentokrát v Dudinciach!

DUDINCE - To, čoho sa každý obával sa deje. Bankomatová mafia zrejme bez akýchkoľvek problémov pokračuje vo svojej sérií rozkrádačiek bankomatových prístrojov. Šnúra početných výbuchov strojov pokračovala aj dnes, v Dudinciach v okrese Krupina.
O ďalšom z desiatok prípadov v stredu 20. mája informoval spravodajský portál televízie Markíza. V Dudinciach mal stroj vybuchnuť nadránom na predajni potravín.
Len za tento rok ide už o ďalší z početnej série prípadov náhlych a nečakaných výbuchov strojov, ktoré už explodovali v odľahlých častiach miest, ale aj obcí.
Posledný známy prípad sa udial v Lehote pod Vtáčnikom.
Výšku škody v Dudinciach nateraz nevyčíslili.
