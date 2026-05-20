Dopravný kolaps pri Poprade: Po zrážke auta s chodcom museli úplne uzavrieť hlavný ťah

JÁNOVCE - Na ceste I/18 v obci Jánovce v okrese Poprad došlo v utorok k zrážke osobného motorového vozidla s chodcom. Cesta je aktuálne z dôvodu dokumentovania nehody neprejazdná. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Obchádzková trasa vedie po miestnej komunikácii v obci Jánovce,“ doplnila polícia s tým že vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Chodca po nehode previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice. Vodič osobného auta pri nehode neutrpel zranenia, dychová skúška u neho mala negatívny výsledok.