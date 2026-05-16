Neuveriteľný zvrat: Muž podozrivý z krádeže vzácnej relikvie odchádza od súdu na slobodu

ČTK

ČESKÁ LÍPA - Súd v Českej Lípe dnes neposlal do väzby muža podozrivého z krádeže vzácnej relikvie, lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom v Podeštedí na Liberecku. Prokurátor väzbu navrhol pre obavy, aby podozrivú trestnú činnosť neopakoval, neovplyvňoval svedkov a nechcel utiecť. Pojednávanie bolo neverejné, podľa spravodajcu ČTK obvinený po ukončení pojednávania odišiel autom s obhajcom. Policajný hovorca Dagmar Sochorová ČTK oznámila, že muža prepustili zo zadržania a stíhaný bude na slobode. Päťdesiattriročný muž podľa polície lebku ukradol v utorok, zalial ju do betónu a chcel ju pochovať.

Aktualizovné 13:52 Muž obvinený z krádeže lebky sv. Múry z baziliky v Jablonnom v Podeštedí na Liberecku ľutuje, že nezvolil inú formu protestu proti tomu, ako cirkev s pozostatkami patrónky zaobchádzala. Nesúhlasí najmä s tým, že bola lebka svätej Zdislavy oddelená od tela. ČTK to povedal jeho obhajca Vít Pavko.

Mužov polícia zadržala vo štvrtok, za krádež mu hrozí až osem rokov väzenia. Polícia ho obvinila tiež z prečinov výtržníctva a poškodzovania cudzej veci. Zlodej ukradol lebku v utorok podvečer, využil to, že bol v bazilike sv. Vavrince a sv. Zdislavy vypnutý alarm pri príprave bohoslužby a vo vnútri nikto nebol. Podľa polície si čin naplánoval. Podľa spravodajcu ČTK obvinený po väzobnom pojednávaní nastúpil s obhajcom do civilného auta. Na súd ho priviezlo policajné vozidlo, ktoré zajazdilo do dvora.

