Obrovský úspech Slovenských elektrární: Ich čistý zisk vystrelil nahor! Zarobili takmer miliardu eur

BRATISLAVA - Najväčší výrobca elektriny na Slovensku, spoločnosť Slovenské elektrárne (SE), zvýšil v roku 2025 zisk na 979,03 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o viac ako 20 %. Vyplýva to zo zverejnených údajov v registri účtovných uzávierok.
Hospodársky výsledok pred zarátaním výsledku z finančných operácií, zdanenia, odpisov amortizácie a zníženia hodnoty sa však medziročne znížil na 1,697 miliardy eur z 1,785 miliardy eur v roku 2024. Dôvodom je zvýšenie prevádzkových nákladov o necelých 7 % na 2,090 miliardy eur. Celkové výnosy spoločnosti sa vlani tiež zvýšili, no len o 1,2 % na 3,787 miliardy eur.
Najväčší nárast nákladov zaevidovali SE v položke náklady na elektrickú energiu kúpenú na účel ďalšieho predaja. Za túto elektrinu zaplatila firma 1,546 miliardy eur, čo je medziročne takmer o 19 % alebo o 243 miliónov eur viac.
Čo potiahlo firmu nahor?
Do medziročného nárastu zisku spoločnosť posunulo precenenie dlhodobého hmotného majetku. Prevádzkový zisk SE tak vlani mierne vzrástol na 1,374 miliardy eur oproti 1,366 miliardy eur v predchádzajúcom účtovnom období. Po zarátaní vyšších výnosov a nižších nákladov z finančných operácií vzrástol zisk pred zdanením medziročne o 12 % na 1,259 miliardy eur. Na čistý zisk mala vplyv aj medziročne nižšia daň z príjmu. Tá poklesla na 280,7 milióna eur z predchádzajúcich 302,3 milióna eur.
Spoločnosť SE je najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných, dve jadrové a dve fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 4129 megawattov.