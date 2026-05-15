Súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz Ministerstva vnútra v prípade Svítoka

BRATISLAVA - Správny súd v Bratislave na štvrtkovom pojednávaní (14. 5.) vo veci preradenia policajta Juraja Svítoka zrušil rozhodnutie Ministerstva vnútra (MV) SR a vec vrátil orgánu verejnej správy prvého stupňa na ďalšie konanie. Pre TASR to potvrdili zo Správneho súdu v Bratislave.
„Písomné vyhotovenie rozsudku bude účastníkom konania v zákonom stanovenej lehote doručené a po nadobudnutí právoplatnosti bude zverejnené,“ dodali zo súdu. O verdikte súdu informoval už vo štvrtok Svítokov právny zástupca Peter Kubina. Priblížil, že súd vyhodnotil nezákonnosť preradenia Svítoka z Úradu inšpekčnej služby v Bratislave na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou, a to v prípade rozhodnutia, ktoré urobil riaditeľ policajnej inšpekcie Branislav Zurian i minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri potvrdení personálneho rozkazu v odvolacom konaní.
„Nezákonnosť ich konania spočívala v tom, že podľa zákona sa na tento úkon vyžadoval predchádzajúci súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov, o ktorý ani nepožiadali,“ napísal Kubina na sociálnej sieti. Ministerstvo vnútra vo štvrtok uviedlo, že o ďalšom postupe rozhodne až po doručení rozsudku a oboznámení sa s jeho odôvodnením.