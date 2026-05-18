Spojené štáty ubezpečili Poľsko: Žiadne znižovanie vojakov nepríde

VARŠAVA - Poľská vláda má od Spojených štátov uistenie, že americká vojenská prítomnosť v krajine sa nezníži. V nedeľu to vyhlásil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki po správach o pozastavení plánovanej rotácie vojakov USA. Informuje o tom agentúra PAP.
USA vraj neznižujú prítomnosť v Poľsku
Bosacki v televízii TVP Info uviedol, že poľská vláda verí Spojeným štátom, podľa ktorých sa znižovanie počtu amerických vojakov v Európe nedotkne Poľska. Dodal, že ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany aj poľské veľvyslanectvo vo Washingtone sa snažia situáciu objasniť a uistiť verejnosť, že americké jednotky zostanú v krajine.
Viaceré médiá minulý týždeň informovali, Pentagón zrušil plánované presunutie približne 4000 amerických vojakov do Poľska v rámci širších zmien rozmiestnenia síl USA v Európe. Podľa Bosackého ide o logistické a technické opatrenie, ktoré zatiaľ nemalo viesť k zmene počtu amerických vojakov v Poľsku ani oslabiť východné krídlo NATO.
Predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v sobotu vyhlásil, že vláda Donalda Tuska za dva roky zničila dôveru a vzťahy s USA, ktoré podľa neho predchádzajúce vedenie krajiny vybudovalo. Tvrdil, že kabinet podkopal postavenie Poľska v NATO a ohrozil bezpečnosť krajiny. Kritizoval tiež údajne pronemeckú politiku vlády, ktorá podľa neho ignoruje poľské záujmy.
Tusk odmieta vinu
Premiér Donald Tusk v nedeľu zareagoval vyhlásením, že Kaczyňski sa snaží preniesť na Varšavu zodpovednosť za rozhodnutia Washingtonu o znižovaní americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Zároveň dodal, že Kaczyňski aj prezident Karol Nawrocki poškodzujú obraz Poľska vo vzťahoch so spojencami.
V pondelok Tusk vyhlásil, že k poľsko-americkej a európsko-americkej spolupráci neexistuje alternatíva. „Úlohou nás všetkých bez výnimky je zabezpečiť, aby transatlantická spolupráca, bez ohľadu na rôzne politické premenné, prežila toto ťažké obdobie,“ povedal.
O znížení počtu vojakov neboli informovaní
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dodal, že vláda nebola v žiadnej fáze rokovaní informovaná o znížení počtu amerických vojakov v Poľsku. Pripomenul, že Donald Trump v roku 2025 garantoval pokračovanie vojenskej prítomnosti.
Prezidentov poradca Marcin Przydacz uviedol, že na rozhodnutie vplývali aj neuvážené a zbytočné reakcie z posledných mesiacov na politiku Spojených štátov. Predseda poľského Sejmu Wlodzimierz Czarasty totiž vo februári skritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa, po čom veľvyslanec USA v Poľsku Thomas Rose oznámil, že s ním preruší všetky oficiálne kontakty.
Sejm reaguje
Czarasty na Przydaczove slová reagoval počas pondelkového stretnutia s predsedom NR SR Richardom Rašim v Bratislave s tým, že niekedy je lepšie zahryznúť si do jazyka, no Sejm, za ktorý zodpovedá, bude na vzťahoch s USA pracovať. „Nebudeme robiť len gestá, ale aj reálne aktivity, ktoré budú dôkazom toho, že americký národ je pre nás veľmi dôležitý,“ vyhlásil a ako príklad uviedol úmysel prijať uznesenie pri príležitosti 250. výročia vzniku USA.