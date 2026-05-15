Poľská armáda posilňuje vesmírny prieskum: Prevzala prvú zo šiestich prieskumných družíc

VARŠAVA - Poľská armáda dnes oficiálne prevzala od spoločnosti Iceye prvú prieskumnú družicu. Tri ďalšie satelity sú už na obežnej dráhe a vojakom budú odovzdané v priebehu niekoľkých mesiacov. Varšava si presne pred rokom objednala celkovo šesť družíc vybavených prieskumnými radarmi v hodnote takmer 900 miliónov zlotých, napísal list Rzeczpospolita na svojom webe.
Nezávislý satelitný systém
"Poľsko sa pripojilo k hŕstke krajín, ktoré disponujú vlastným, plne nezávislým systémom satelitného prieskumu," napísal denník Gazeta Wyborcza. Systém zatiaľ zahŕňa spomínané štyri družice s radarmi SAR a pozemné komunikačné a riadiace stredisko.
Družice podľa firmy umožňujú pozorovanie Zeme bez ohľadu na počasie. Armáde zabezpečí úplnú samostatnosť v satelitnom prieskume, vrátane vyhotovenia snímok z akejkoľvek časti sveta bez ohľadu na atmosférické a svetelné podmienky.
Plnenie aliančného záväzku
Zaistením tejto vesmírnej schopnosti Poľsko plní záväzok zo summitu Severoatlantickej aliancie v Haagu, uviedol vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-kamysz. "Verím, že to, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť v Poľsku, je príklad pre celú Európu a dôkaz, že ambiciózne vesmírne programy možno uskutočniť vlastnými silami v správny čas," povedal šéf a zakladateľ Iceye Rafal Modrzewski.
Prieskumné schopnosti poľskej armády majú zakrátko ešte výraznejšie vzrásť: do konca budúceho roka majú byť na obežnej dráhe tiež dva veľké prieskumné satelity. K tomu sa pridá systém pozorovacích aerostatov Barbara a lietadlá včasnej výstrahy Saab 340 zakúpené od Švédska, pripomenula Rzeczpospolita. Satelity Iceye podľa médií pomáhajú aj Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej agresii.