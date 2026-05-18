Slovenská herečka prvýkrát ukázala mamu (56): Bez plastík a úprav... Wau, to fakt vyzerá takto?!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Eva Mores si svoje súkromie prísne stráži. No teraz urobila výnimku a pochválila sa so svojou krásnou maminou. Wau, to fakt vyzerá takto?
Eva Mores patrí medzi výrazné tváre mladej generácie slovenských herečiek. Pôsobí v divadle, televízii aj vo filme a diváci ju poznajú z viacerých úspešných projektov. Výraznejšie na seba upozornila najmä vo filme Svetlonoc, ktorý získal pozornosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Televízni fanúšikovia ju od roku 2021 mohli pravidelne vídať na obrazovkách televízie JOJ v seriáli Nemocnica, kde stvárnila doktorku Denisu Antalovú.
Slovenskú herečku VYTOČILA politická situácia: Vaše peniaze idú na renty skorumpovaným zlodejom!
Objavila sa aj v markizáckom seriáli Vina a aktuálne účinkuje v populárnom seriáli Sľub. Hoci si svoje súkromie stráži a o osobnom živote verejne hovorí len zriedka, nedávno výnimočne potešila fanúšikov záberom svojej mamy. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu, pri ktorej mnohých prekvapilo, ako mladistvo jej mama vyzerá.
„Povedzte mi, či je toto normálne, aby moja 56-ročná mama, ktorá nemá žiadne plastiky ani úpravy ani procedúry ani mejkap, ba dokonca ani žiadnu skin care rutinu, vyzeral takto,“ odkázala herečka k fotografii, na ktorej jej mama pôsobí skôr ako jej staršia sestra. V minulosti sa Eva Mores o svojej rodine zmienila aj v rozhovore pre reláciu TopStar.
Prezradila, že pochádza z prostredia, ktoré je úzko späté s medicínou. „Moja mama je anestéziologička a môj nevlastný ocko bol primár urgentu,“ vysvetlila herečka. Jej biologickkým otcom je ale známy divadelný režisér Vlado Mores.