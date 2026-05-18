Otrasy a výkriky hrôzy: VIDEO zachytilo drámu počas štartu lietadla! Stroj v Splite vybehol z dráhy

SPLIT - Cestujúci v lietadle Croatia Airlines zažili počas štartu mimoriadne napäté momenty. Airbus pri rozbiehaní náhle zišiel z dráhy a incident zachytil jeden z pasažierov na video.
Lietadlo počas štartu vybočilo z dráhy
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery z dramatického incidentu na letisku v Splite, ku ktorému došlo v sobotu počas štartu lietadla spoločnosti Croatia Airlines. Jeden z pasažierov nakrútil okamih, keď sa Airbus A220-300 počas rozbiehania na vzlet dostal mimo pristávacej dráhy.
Video zachytáva reakcie cestujúcich v kabíne aj moment, keď lietadlo pri zrýchľovaní náhle vybočilo zo smeru.
V čase incidentu bolo na palube 130 pasažierov a päť členov posádky.
Všetkých evakuovali
Po udalosti museli všetkých ľudí z lietadla evakuovať. Stroj utrpel materiálne poškodenie, no podľa dostupných informácií sa nikto vážne nezranil.
Incident zároveň výrazne skomplikoval prevádzku na letisku v Splite. Viaceré lety mali meškanie a niektoré museli odložiť.
Letecká spoločnosť Croatia Airlines zatiaľ nezverejnila oficiálne stanovisko k presnej príčine incidentu ani informácie o prípadných následkoch pre cestujúcich či posádku.
Vyšetrovanie sa len začína
Na mieste zasahovali vyšetrovatelia Agentúry pre vyšetrovanie leteckých nehôd, ktorí už ukončili obhliadku miesta.
Hlavný vyšetrovateľ leteckých nehôd Danko Petrin uviedol, že samotné vyšetrovanie je ešte len na začiatku.
„Obhliadka sa skončila, no vyšetrovanie sa len začína. Nasledovať budú technické analýzy a zhromažďovanie ďalších údajov,“ povedal podľa Dnevnika.hr.
Podľa doterajších zistení lietadlo počas štartu začalo ťahať doľava.
„Vieme, že lietadlo bolo pri vzlete zanesené na ľavú stranu. Prečo sa to stalo, zatiaľ nevieme. To ukáže až ďalší priebeh vyšetrovania,“ dodal Petrin.