Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži: Aj napriek rozhodnutiu Pentagónu

VARŠAVA - Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži napriek rozhodnutiu Pentagónu pozastaviť plánovanú rotáciu. Vo štvrtok to uviedol poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po medializovaných informáciách o rozhodnutí ministra obrany USA Petea Hegsetha o znížení počtu jednotiek v Európe. Informuje o tom varšavský spravodajca agentúra PAP a CNN.
Podľa CNN Hegseth tento týždeň nariadil zastavenie vyslania dvoch jednotiek do Európy a zároveň stiahnutie ďalších síl už pôsobiacich na kontinente. Okrem obrnenej brigády určenej pre Poľsko ide aj o plánované trvalé rozmiestnenie práporu delostrelectva dlhého dosahu v Nemecku vrátane rakiet Tomahawk. Minister mal zároveň zrušiť európske veliteľstvo dohliadajúce na schopnosti dlhého dosahu.
Šéf poľského rezortu obrany zdôraznil, že Varšava pracuje na posilnení americkej vojenskej prítomnosti a rozširovaní operačných schopností. Podľa neho sa zmeny týkajú najmä presunov a reorganizácie jednotiek v rámci Európy, nie redukcie kontingentu v Poľsku. Počet amerických vojakov má zostať približne na úrovni 10.000. Kosiniak-Kamysz uviedol, že bol v kontakte s americkými veliteľmi v Európe aj s poľskými najvyššími predstaviteľmi vrátane premiéra Donalda Tuska a prezidenta Karola Nawrockého. Zdôraznil, že medzi poľskými politickými predstaviteľmi existuje zhoda na strategickom význame prítomnosti amerických síl v krajine.
Reagoval tak na správy amerických médií, podľa ktorých šéf Pentagónu zastavil plánované vyslanie 2. obrnenej brigádnej bojovej skupiny 1. jazdeckej divízie do Poľska. Jednotka mala mať viac ako 4.000 vojakov.nPodľa agentúry PAP sa v tejto veci vo štvrtok stretol s americkým veľvyslancom Thomasom Roseom aj minister zahraničia Radoslaw Sikorski. Ministerstvo na stretnutí deklarovalo pripravenosť prijať ďalších amerických vojakov a záujem spolupracovať v oblasti kritických surovín.