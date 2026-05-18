Poľsko ako jediné v Európe bude servisovať motory tankov Abrams: Tusk hovorí o výnimočnom momente bezpečnosti

DEBLIN - Vo Vojenských leteckých závodoch v poľskom Debline vznikne autorizované servisné centrum motorov pre tanky Abrams. Dohodu o zriadení strediska podpísali v pondelok predstavitelia závodu a americkej spoločnosti Honeywell za účasti poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Informuje o tom agentúra PAP.
„Ide o výnimočný moment potvrdzujúci jeden z najdôležitejších základov bezpečnosti Poľska, ktorým je dlhoročné priateľstvo a spolupráca medzi Poľskom a USA,“ povedal Tusk po podpise a dodal, že obdobné servisné centrá fungujú už len v Spojených štátoch a Austrálii.
Výnimočná príležitosť
Centrum bude podľa poľského ministerstva obrany tretím zariadením svojho druhu na svete a jediným v Európe s oprávnením servisovať motory AGT1500 používané v tankoch Abrams. Investícia zahŕňa úpravu technickej infraštruktúry, školenie personálu a vytvorenie zásob náhradných dielov potrebných na opravy motorov.
Poľsko má dostať celkovo 366 tankov Abrams, z toho 250 v modernej verzii M1A2 SEPv3 a 116 v staršej verzii M1A1. Dodávky tankov M1A1 už boli ukončené, pričom pomohli doplniť výzbroj po odovzdaní viac ako 300 starších tankov poľskej armády Ukrajine.