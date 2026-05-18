Pondelok18. máj 2026, meniny má Viola, zajtra Gertrúda

USA zastavili plánovaný útok na Irán: Trump dáva šancu rokovaniam

Americký prezident Donald Trump.
WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložili útok na Irán plánovaný na utorok. Šéf Bieleho domu tým chce dať priestor na „vážne rokovania“.

„Katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání, saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán a prezident Spojených arabských emirátov Muhammad bin Zájid Ál Nahján ma požiadali, aby som odložil náš plánovaný vojenský útok na Iránsku islamskú republiku, ktorý bol naplánovaný na zajtra, keďže v súčasnosti prebiehajú vážne rokovania a podľa ich názoru ako veľkých vodcov a spojencov sa dosiahne dohoda, ktorá bude veľmi prijateľná pre Spojené štáty americké, ako aj pre všetky krajiny na Blízkom východe a mimo neho,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Dohoda nebude podľa Trumpa obsahovať „žiadne jadrové zbrane pre Irán“. Americkým predstaviteľom vrátane ministra obrany Petea Hegsetha z dôvodu rešpektu voči vyššie spomenutým lídrom preto nariadil utorňajšie plánované útoky odročiť. V prípade nedosiahnutia dohody od nich však žiada, aby boli pripravení údery obnoviť.

Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, ale trvalú mierovú dohodu neuzavreli. Rokovania, ktoré sprostredkuje Pakistan, sú oficiálne pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany.

Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

