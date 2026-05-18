Obrovská rodinná tragédia: Dieťa zomrelo po pobyte v luxusnom hoteli! Rodičia boli bezmocní

HURGADA - Rodinná dovolenka v luxusnom egyptskom rezorte sa zmenila na nočnú moru. Ročné britské dievčatko po návrate domov zomrelo na vážne komplikácie spojené s baktériou E. coli.
Z vysnívanej dovolenky sa stal boj o život
Len ročná Ariella Mannová zomrela po návrate z dovolenky v Egypte, kde bola s rodičmi a staršou sestrou. Britské médiá informovali, že dievčatko sa malo nakaziť baktériou E. coli počas pobytu v päťhviezdičkovom rezorte Jaz Makadi Aquaviva v letovisku Hurgada.
Rodina pricestovala do Egypta 21. decembra minulého roka. Dvojtýždňová all inclusive dovolenka ich vyšla približne na šesťtisíc libier. Počas druhého týždňa pobytu sa však zdravotný stav malej Arielly prudko zhoršil.
Objavili sa vysoké horúčky, silné hnačky, vracanie a dehydratácia.
Liečili ju v hotelovej ambulancii
Rodičia uviedli, že dievčatko opakovane ošetrovali v hotelovej ambulancii, no napriek tomu sa jej stav ďalej zhoršoval. Rodina sa preto rozhodla ukončiť dovolenku predčasne a 5. januára odletela späť do Británie.
O dva dni neskôr previezli Ariellu do špecializovanej detskej nemocnice, kde ju lekári uviedli do umelého spánku.
Lekári jej diagnostikovali hemolyticko-uremický syndróm (HUS), zriedkavé, no veľmi nebezpečné ochorenie obličiek, ktoré sa často spája práve s infekciou baktériou E. coli.
Dievčatko zomrelo tri dni po hospitalizácii.
„Boli sme úplne bezmocní“
Mama Jade Oakesová pre The Sun opísala, že rodina sledovala utrpenie dcéry bez možnosti jej pomôcť.
„Cítili sme sa úplne bezmocní, keď sme videli, ako Ariella trpí. Nedá sa opísať bolesť zo straty dieťaťa,“ povedala zdrvená matka.
Ariellu opísala ako zvedavé, milujúce a výnimočné dievčatko.
„Bola tou najlepšou dcérou a sestričkou, akú sme si mohli priať. Navždy nám bude chýbať,“ dodala.
Rodina zároveň oznámila, že poverila právnikov, aby preverili okolnosti prípadu a zistili, čo presne viedlo k tragédii.
Rovnaké ochorenie mali aj ďalšie deti
Podľa britských médií sa podobné prípady objavili aj u ďalších detí, ktoré boli v rovnakom rezorte medzi rokmi 2024 a 2026.
Dve ďalšie britské deti síce prežili, no dodnes sa zotavujú z vážnych zdravotných komplikácií.
Všetky pobyty zabezpečovala cestovná kancelária TUI UK Limited.
TUI spustila vyšetrovanie
Spoločnosť TUI uviedla, že ju smrť dievčatka hlboko zasiahla a vyjadrila rodine sústrasť.
Firma zároveň oznámila, že po informovaní o prípade okamžite zadala nezávislé zdravotné a bezpečnostné vyšetrovanie.
„Hlásenia o ochoreniach, najmä ak ide o deti, berieme mimoriadne vážne,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
TUI dodala, že spolupracuje s hotelom, miestnymi úradmi aj britskou Agentúrou pre zdravotnú bezpečnosť.