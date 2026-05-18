Berlín a Ankara sa zhodli: Vojnu s Iránom možno ukončiť len diplomaciou, nie vojenskou silou

BERLÍN – Nemecko a Turecko podporujú návrat k diplomacii pri snahách ukončiť vojnu s Iránom. Vojenské riešenie by nikam neviedlo, uviedol nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok na rozhovoroch s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom v Berlíne. Informovala o tom agentúra DPA.
Podmienka rokovaní
Ak by bol Irán ochotný vzdať sa programu obohacovania uránu, „mali by sme základ pre rokovania“, povedal Wadephul. Fidan súhlasil s tým, že je v záujme celého sveta vyriešiť veľké krízy čo najskôr diplomatickými prostriedkami. Predlžovanie vojny by malo podľa neho závažné politické a ekonomické dôsledky.
Ministri rokovali po tom, ako prezident USA Donald Trump v nedeľu pohrozil Teheránu obnovením útokov. „Iránu dochádza čas a mali by sa radšej poponáhľať, a to rýchlo, inak z nich nezostane nič,“ napísal na svojej platforme Truth Social.
Wadephul sa podľa vlastných slov domnieva, že rokovania neuviazli a pokračujú, a vyzval na starostlivé preskúmanie reakcie Teheránu na najnovší návrh Washingtonu. Turecko sa podľa Fidana domnieva, že nie je dôvod, aby Spojené štáty a Irán nenašli prostredníctvom rokovaní dohodu, informovala agentúra Reuters.
Výzva k spolupráci EÚ s Tureckom
Fidan okrem toho vyzval Európsku úniu, aby posilnila spoluprácu s Tureckom v reakcii na vojny v Iráne a na Ukrajine, najmä v oblastiach ako boj proti nelegálnej migrácii, regionálna bezpečnosť, zabezpečenie energetických koridorov a boj proti terorizmu. Vylúčenie Turecka z európskej bezpečnostnej architektúry by podľa neho oslabilo potenciál krízového riadenia EÚ.
Wadephul označil za žiaduce, aby sa strategické vzťahy Ankary a EÚ posilňovali. Nemecko presadzuje zohľadňovanie Turecka pri príprave obrannej a priemyselnej politiky Únie. „Ak si Turecko želá vstúpiť do Európskej únie, v Nemecku nájde priateľského a spoľahlivého partnera,“ povedal nemecký minister. Ankara však musí splniť všetky kritériá.