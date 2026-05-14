Poľsko a Nemecko plánujú podpísať novú obrannú dohodu: Stanovili aj dátum

VARŠAVA - Poľsko a Nemecko plánujú 17. júna podpísať novú obrannú dohodu, oznámil vo štvrtok nemecký veľvyslanec v Poľsku Miguel Berger. Dátum následne potvrdil aj námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski. Informuje správa agentúry PAP.
Podpísanie dohody, ktorú avizovali obe strany už koncom minulého roka, sa má uskutočniť pri príležitosti 35. výročia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Poľskom a Nemeckom zo 17. júna 1991. Rokovania o obrannej dohode naďalej prebiehajú, jej cieľom však bude vytvoriť právny rámec pre už tak úzku spoluprácu medzi oboma krajinami v tejto oblasti, spresnil Berger počas podujatia v poľskom meste Poznaň.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v decembri 2025 po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom vyhlásil, že je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné politické vzťahy s Poľskom, a to predovšetkým pre hrozbu zo strany „revizionistického“ režimu v Rusku. Obaja sa vtedy zhodli aj na potrebe pokračovať v podpore Ukrajiny. Poľsko patrí spomedzi krajín NATO k lídrom vo zvyšovaní obranných výdavkov. Už teraz vynakladá na obranu takmer päť percent svojho HDP, vďaka čomu patrí medzi štáty NATO s najvyššími výdavkami v pomere k veľkosti svojej ekonomiky.