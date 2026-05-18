Miliardár Elon Musk prehral súdny spor so spoločnosťou OpenAI

WASHINGTON - Porota federálneho súdu v americkom štáte Kalifornia v pondelok rozhodla, že miliardár Elon Musk podal žalobou na spoločnosť OpenAI a jej spoluzakladateľov až po vypršaní premlčacej lehoty, píšu o tom agentúry DPA, AFP a Reuters.
Musk je spoluzakladateľom a niekdajším finančným podporovateľom firmy OpenAI, ktorá stojí za jazykovým modelom ChatGPT. Jedným z hlavných argumentov v jeho žalobe bolo, že prechod spoločnosti na ziskovo orientovaný biznis je proti jeho pôvodnému neziskovému modelu.
Najbohatší muž sveta sa na súde snažil prinútiť spoločnosť vrátiť sa k neziskovej štruktúre. Tento krok by podľa svetových agentúr zmaril plánovanú prvotnú verejnú ponuku upisovania akcií (IPO) a narušil by väzby na investorov ako sú Microsoft, Amazon alebo ďalší.
Musk tvrdí, že OpenAI poskytol 38 miliónov dolárov, ako aj kľúčové kontakty a technické know-how, na vývoj umelej inteligencie v prospech ľudstva. Súčasný riaditeľ Sam Altman a prezident Greg Brockman podľa jeho slov tento dar neoprávnene zneužili.