Na iránskom ostrove aktivovali protivzdušnú obranu: Nad oblasťou sa objavili malé drony

TEHERÁN - Na iránskom ostrove Kešm bola dnes večer aktivovaná protivzdušná obrana, podľa neskorších správ sa tak stalo kvôli malým dronom, napísala iránska tlačová agentúra Tasním. Pôvod dronov ani ich počet nie je známy. Kešm, ktorý leží v Hormuzskom prielive, bol začiatkom mesiaca cieľom amerických vzdušných úderov, ktoré boli podľa Spojených štátov odvetou za iránske útoky na troch torpédoborcov námorníctva.
V regióne sa v nedeľu zvýšilo napätie po tom, ako americký prezident Donald Trump opätovne pohrozil Iránu zničením, ak režim v Teheráne urýchlene neuzavrie mierovú dohodu napĺňajúcu požiadavky americkej strany. Dnes Trump uviedol, že na žiadosť viacerých arabských krajín útoky na Irán, plánované na utorok, odkladá.
Vojnu, ktorú 28. februára začali údery proti Iránu Spojené štáty a Izrael, utlmilo krehké prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 8. apríla. USA aj Irán však odvtedy zintenzívnili svoje vojenské akcie v Hormuzskom prielive, nad ktorým Teherán drží kontrolu a značne v ňom obmedzuje námornú dopravu. Spojené štáty zároveň pokračujú v námornej blokáde iránskych prístavov. Obe krajiny zasiahli proti plavidlám, ktoré sa podľa nich snažili preniknúť týmito blokádami.