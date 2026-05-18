USA predĺžia výnimku na ruskú ropu: Sankcie sa dočasne uvoľnia

WASHINGTON - O ďalší mesiac sa pravdepodobne predĺži americká výnimka na nákup sankcionovanej ruskej ropy a ropných produktov dopravovaných tankermi. Jej platnosť vypršala v sobotu a americké ministerstvo financií chystá predĺženie, uviedol v pondelok zdroj oboznámený so situáciou pre agentúru Reuters.
Niekoľko krajín podľa zdroja Reuters žiadalo Spojené štáty, aby výnimku predĺžili v rámci snahy zmierniť dôsledky nedostatku dodávok ropy a vysokých cien vyvolané uzavretím Hormuzského prielivu Iránom. Agentúra uvádza, že predĺženie výnimky by stabilizácii cien pomohlo len veľmi málo.
Výnimka bola pôvodne predĺžená do 16. mája, tá predchádzajúca sa mala skončiť 11. apríla. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa informovala, že sa nevzťahuje na transakcie s Iránom, Kubou a Severnou Kóreou. Krok kritizovalo viacero spojencov USA i amerických kongresmanov.