Opitý vodič s 2,2 promile nedal prednosť policajnej hliadke: Skončil v cele

STARÁ ĽUBOVŇA - Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, ako v sobotu (16. 5.) po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste.
Policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol pozitívny a ďalšia jazda bola vodičovi zakázaná. „Mladý muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala hovorkyňa.