Šéf daniarov Kiss sa osobne ukázal na mieste činu! VIDEO Dobré správy pre majiteľa prevádzky, hodili reč

KVETOSLAVOV - Definitívna bodka. Prezident Finančnej správy Jozef Kiss sa stretol s majiteľom langošárne v obci Kvetoslavov. Pokuta, ktorú prevádzka dostala za chýbajúci mäkčeň na bločku, vyvolala minulý týždeň vlnu kritiky aj otázky nad férovosťou systému.
Prezident finančnej správy dnes na tlačovej konferencii uviedol, že počas interného preverovania zistili, že počas kontroly predajcu langošov v Kvetoslavove došlo k procesnému pochybeniu. Tiež informoval, že v prípade odvolania, ktoré prevádzka podala, bude rozhodnuté v jej prospech. Šéf finančnej správy sa tiež ospravedlnil zamestnancom a kontrolórom Finančnej správy, podnikateľom a nakoniec menovite aj majiteľovi prevádzky v Kvetoslavove, ktorého sa chystal aj osobne navštíviť. Ešte dopoludnia však nevedel povedať, kedy sa stretnutie uskutoční, pretože langošáreň bola zatvorená a s majiteľom sa nevedeli spojiť.
Nakoniec sa však obaja muži predsa len stretli. "Klient dnes prijal ospravedlnenie od riaditeľa finančnej správy. Kauza je uzavretá. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili," uviedla k dnešnému stretnutiu advokátka majiteľa prevádzky s langošmi Ľubica Reisz Kňazeová.
Finančná správa dokonca zverejnila zo stretnutia video. "Prezident FS Jozef Kiss sa dnes napoludnie stretol aj s majiteľom stánku s langošmi v Kvetoslavove. Vysvetlil mu, prečo mu bola udelená pokuta pre porušenie zákona, ale aj fakt, že vzhľadom na rozpory medzi zápisnicou a rozhodnutím o udelení pokuty bude jeho odvolanie úspešné. Zároveň mu zaželal, aby sa jeho prevádzke darilo," uviedli. Kiss majiteľovi prevádzky zaželal, aby sa mu v podnikaní darilo. "Ak vám to nebude vadiť, ja sa tu ukážem a kúpim si langoš," dodal.
Chýbajúci mäkčeň
Pokuta 1 500 eur pre malú prevádzku s langošmi v obci Kvetoslavov pre chýbajúci mäkčeň na bločku sa stala témou minulého týždňa. Pobúrená bola verejnosť, ale aj niektorí politici. Stranu daniarom v tomto prípade nechytil ani premiér Robert Fico, ktorý hovoril o "nezmyselnej šikane ľudí" a dokonca sa nechal počuť, že "kompetentné orgány by sa mali ospravedlniť."
Finančná správa krátko po prevalení kauzy zverejnila príspevok, v ktorom tvrdila, že na udelenie pokuty boli aj iné dôvody. Prevádzka sa však bránila dokumentom priamo od daniarov, v ktorom sa nič ďalšie okrem chýbajúceho mäkčeňa nespomínalo.
Prezident Finančnej správy nakoniec dnes na tlačovej konferencii informoval, že počas interného preverovania zistili, že počas kontroly predajcu langošov v Kvetoslavove došlo k procesnému pochybeniu. "Iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o udelení pokuty," povedal Kiss. "Uvedomujeme si, že na tejto procesnej chybe stojí úspešnosť nejakého ďalšieho sporu s daným subjektom," dodal. Šéf daniarov vysvetli, že zákon síce porušený bol, ale samotná kontrola nebola procesne dotiahnutá tak, ako by v rámci zákona mala byť.
Prevádzka sa po udelení pokuty odvolala. Kiss dnes uviedol, že na základe ich zistení bude vo veci rozhodnuté v prospech langošárne. Rozhodnutie v prospech prevádzkovateľa stánku má Finančná správa poslala už dnes.