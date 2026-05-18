Polícia obvinila 34-ročného muža z okresu Levoča: V aute mu zaistili drogy

LEVOČA - Policajný vyšetrovateľ obvinil 34-ročného muža z okresu Levoča zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Muž bol v minulosti za obdobnú trestnú činnosť už opakovane riešený. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vo štvrtok (14. 5.) vykonali policajti prehliadku osobného motorového vozidla.
Muž mal pri sebe omamné a psychotropné látky s obsahom metamfetamínu a látok kanabinoidného typu - kanabidiolu (CBD). Policajti zaistili viacero vecí súvisiacich s drogovou trestnou činnosťou vrátane vrecúšok s obsahom bielej kryštalickej látky a zelenej sušiny. Obvineného po zadržaní umiestnili do cely policajného zaistenia. „Obvinenému mužovi vzhľadom na skutočnosť, že zakázané látky prechovával vo väčšom množstve, hrozí trest odňatia slobody až na šesť rokov,“ dodala hovorkyňa.