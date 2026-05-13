Maďarsko pritvrdzuje voči Rusku: Po útoku na Zakarpatí si predvolá ruského veľvyslanca

BUDAPEŠŤ/KYJEV - Maďarské ministerstvo zahraničia si vo štvrtok predvolá ruského veľvyslanca v Budapešti kvôli náletu ruských dronov na Zakarpatí na západe Ukrajiny, kde žije maďarská menšina. Oznámil to dnes podľa tlačových agentúr nový maďarský premiér Péter Magyar. Odsúdenie ruského útoku ocenil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Maďarsko "rozhodne odsudzuje" nálety na Zakarpatí, povedal premiér na tlačovej konferencii po dnešnom prvom zasadnutí svojej vlády. Podľa premiéra išlo o najhorší útok dronov na Zakarpatí od začiatku vojny. Ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová si predvolala ruského veľvyslanca v Maďarsku, aby ho požiadala o vysvetlenie, kedy Rusko plánuje ukončiť vojnu na Ukrajine, dodal podľa agentúry MTI.
Rusko dnes proti Ukrajine podľa prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo minimálne 800 dronov, ktoré zabili šesť ľudí a desiatky ďalších zranili. Ruské útoky sa podľa prezidenta zamerali predovšetkým na západné regióny, ale spôsobili škody aj v ďalších častiach krajiny.
Zelenskyj poďakoval Magyarovi
Zelenskyj následne ocenil, že ruský útok odsúdil nový maďarský premiér, a poďakoval mu za silný postoj. "Moskva opäť ukázala, že je spoločnou hrozbou nielen pre Ukrajinu, ale aj pre susedné krajiny a Európu ako celok," napísal s tým, že ruský útok pokračuje.
Kým predchádzajúci maďarský premiér Viktor Orbán udržiaval vrelé vzťahy s Moskvou a bol pokladaný za najbližšieho ruského spojenca v Európskej únii, kde často blokoval pomoc Ukrajine a prijatie protiruských sankcií, Magyar minulý mesiac navrhol Zelenskému schôdzku na začiatku júna. Cieľom stretnutia by malo byť otvorenie novej kapitoly vo vzťahoch medzi oboma krajinami a vyriešenie rozporov ohľadom práv maďarskej menšiny na západe Ukrajiny.