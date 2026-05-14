Magyar žiada dôsledné vyšetrovanie: Ide o kauzu spojenú s detským domovom

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Péter Magyar vydal vládne nariadenia na začatie vyšetrovania pedofilnej kauzy a trestných činov spáchaných v detskom domove v meste Bicske. S odvolaním sa na maďarský úradný vestník o tom informovala agentúra MTI.
Predseda vlády nariadil úplné a mimoriadne vyšetrovanie „okolností, ktoré viedli k udeleniu milosti bývalou prezidentkou Katalin Novákovou“, ako aj zverejnenie výsledkov. Nováková udelila v apríli 2023 milosť zástupcovi riaditeľa štátneho detského domova, ktorý údajne kryl pedofilné činy. Prezidentka pod tlakom vyvolaných protestov verejnosti rezignovala. Ministerstvo spravodlivosti má svoje vyšetrovanie v tejto kauze dokončiť do 18. mája.
Vládne nariadenie zároveň ministrovi vnútra a ministrovi spravodlivosti ukladá povinnosť, aby do 31. augusta vyšetrili porušenia zákona spojené s detským domovom a základnou školou Zsuzsy Kossuthovej v Bicske. Dvanásť vládnych nariadení tiež stanovuje preskúmanie utajovaných medzinárodných dohôd, nezverejnených vládnych rozhodnutí, súhrnov rokovaní vlády v rokoch 2010–16, ako aj príprav na vstup Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO). Podľa nariadení má minister spravodlivosti do 1. júna pripraviť návrh vstupu Maďarska do EPPO.
Zákon z roku 2003
Ministerstvá spravodlivosti a vnútra majú do 16. júna preskúmať zákon z roku 2003 o utajovaní činnosti tajných služieb z obdobia komunizmu a ich agentov. Vedúci úradu predsedu vlády a ministri investícií a dopravy budú zasa zodpovední za urgentné preskúmanie kľúčových investícií a rozhodnutí týkajúcich sa týchto projektov.
Ministri financií a zdravotníctva majú preveriť a zlepšiť program montáže klimatizácie v nemocniciach. Minister financií bol zároveň poverený prípravou návrhu na zavedenie dane z majetku, ktorý má byť hotový do 5. júna. Minister kultúry má do 1. júla analyzovať pomery vo verejnoprávnych médiách a ich financovanie, informovala agentúra MTI.