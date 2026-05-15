Spojené arabské emiráty urýchlia výstavbu ropovodu, ktorý obíde Hormuzský prieliv

ABU DABÍ - Spojené arabské emiráty urýchlia výstavbu nového ropovodu, ktorý by mal zdvojnásobiť vývoznú kapacitu cez prístav Fudžajra. Tým sa výrazne rozšíria možnosti, ako obísť Hormuzský prieliv. Uviedla to podľa agentúry Reuters vládna tlačová kancelária Abú Zabí (ADMO).
Príkaz na zrýchlenie výstavby
Korunný princ Abú Zabí šajch Chálid bin Muhammad bin Zajd nariadil pri zasadnutí vlády štátnej ropnej spoločnosti Abú Dhabi National Oil Company (ADNOC), aby urýchlila práce na projekte ropovodu West-East Pipeline. Podľa ADMO sa ropovod už stavia a jeho prevádzka sa má začať na budúci rok.
Hormuzský prieliv je od vypuknutia vojny USA a Izraela s Iránom tento rok vo februári prakticky uzavretý pre námornú prevádzku. Je veľmi dôležitou trasou pre obchod s ropou, pred vojnou ním prechádzalo 35 percent celosvetového obchodu s ropou po mori. Jeho uzavretie prudko zvýšilo ceny energií.
Alternatívna ropná trasa
Súčasný ropovod Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), známy aj ako Habshan-Fujairah, má kapacitu až 1,8 milióna barelov denne. Pre SAE je teraz dôležitý, pretože umožňuje vyvážať ropu z pobrežia Ománskeho zálivu mimo strategicky dôležitého Hormuzského prielivu.
Regióny závislé od Hormuzu
SAE a Saudská Arábia sú jedinými producentmi ropy v Perzskom zálive, ktorí majú potrubnú infraštruktúru umožňujúcu vývoz mimo Hormuzského prielivu. Naopak Kuvajt, Irak, Katar a Bahrajn sú na Hormuzskom prielive pri vývoze ropy takmer úplne závislé.
Nový ropovod v SAE nie je totožný so saudskoarabským ropovodom East-west Pipeline, ktorý šéf štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco Amín Násir označil za "kritickú záchrannú tepnu". Aramco podľa neho za osem dní zvýšilo kapacitu ropovodu na sedem miliónov barelov denne, vďaka čomu bolo možné udržať vývoz ropy zo Saudskej Arábie na zhruba 60 percentách úrovne pred vojnou.
SAE pred dvoma týždňami vystúpili z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Tým sa zbavili povinnosti dodržiavať kvóty na ťažbu ropy. Minister energetiky krajiny vlani agentúre Reuters povedal, že v prípade potreby by SAE mohli zvýšiť ťažobnú kapacitu na šesť miliónov barelov denne.
Ciele produkcie a výkyvy
Spoločnosť ADNOC si kladie za cieľ zvýšiť do budúceho roka kapacitu na päť miliónov barelov denne. Pôvodne tento cieľ chcela dosiahnuť o tri roky neskôr. V máji 2024 krajina uviedla, že kapacita predstavuje 4,85 milióna barelov denne, odvtedy ale neposkytla žiadne nové informácie. V januári, teda pred vojnou, produkcia SAE predstavovala necelých 3,4 milióna barelov denne. Pre faktické uzavretie Hormuzského prielivu sa však produkcia v marci znížila o viac ako polovicu.