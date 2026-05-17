Prekvapivý vývoj cien pohonných hmôt na Slovensku: Výrazné zlacnenie TOHTO paliva! Čo nás čaká?

BRATISLAVA - Po tom, čo ceny palív na Slovensku dosiahli niekoľkomesačné maximá zo začiatku vojny na Ukrajine, sa situácia mierne stabilizovala a ceny sa začali upravovať k spokojnosti Slovákov. Najmä teda cena jedného paliva začala výrazne klesať. Avšak, podľa analytika sa treba opäť pripraviť na zdražovanie. TOTO je dôvod.
Ceny palív trhajú rekordy, aké poznáme z čias začiatku vojny na Ukrajine z konca februára 2022. Po dlhom čase bola nafta drahšia, ako benzín, vrchol dosiahla na sume 1,859 eura za liter. Benzín stál menej o 10 centov, no aktuálne sa karty obrátili. Za liter benzínu zaplatia motoristi 1,777 eura a za liter nafty 1,719 eura. Nafta tak zlacnela o takmer 15 centov na litri.
Najnižšia cena nafty za posledné týždne
To, že palivá zlacňujú, potvrdzuje aj Štatistický úrad. Ceny palív sa počas 19. týždňa znížili od 0,7 centa do 7,9 centa za liter. Ceny benzínov sa menili menej výrazne, ako je dlhodobý priemer, motorová nafta zaznamenala nadpriemerný cenový pohyb. Dlhodobý priemer medzitýždňového výkyvu základných palív je plus mínus 1,5 centa za liter. Cena benzínu medzitýždňovo klesla iba tretíkrát od začiatku aktuálneho roka, motorová nafta sa predávala za najnižšiu cenu za posledné štyri týždne.
"Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,768 eura za liter (medzitýždňovo -0,9 centa) a za liter prémiových benzínov 1,963 eura (-0,7 centy). Bežná nafta stála 1,770 eura za liter (-7,9 centa) a prémiová nafta 1,961 eura za liter (-5,8 centa). Aktuálne ceny palív zostali nad úrovňou spred roka, benzín 95 o 19,5 %, prémiové benzíny o 16,6 %, nafta o 27,3 % a prémiová nafta o 23,6 %," informovali štatistici.
Ceny plynov sa v úvode mája 2026 upravili iba kozmeticky. Najvýraznejšie sa zmenila cena LPG (skvapalnený ropný plyn), predával sa za znížených 0,906 eura za liter (-0,6 centa). LNG (skvapalnený zemný plyn) stál 1,827 eura za kilogram (-0,5 centa) a cena CNG (stlačený zemný plyn) bola na úrovni 1,949 eura za kilogram (+0,3 centa). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa cena LPG zvýšila o 29,1 %, CNG o 17,3 %, LNG o 10,7 %.
Čaká nás ďalšia zmena
Ceny pohonných látok na Slovensku by mali budúci týždeň stúpnuť, americký prezident Donald Trump odmietol iránsky mierový návrh. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB. „Na budúci týždeň očakávame rast cien pohonných látok. Cena ropy Brent vzrástla z minulotýždňových miním pod 100 USD/barel na aktuálnych takmer 106 USD/barel. Trump totiž odmietol iránsky mierový návrh a označil ho za neprijateľný, čím sa vyhliadky na skoré otvorenie Hormuzského prielivu opäť vzdialili,“ spresnil.
Zdôraznil, že zásobovanie Slovenska pohonnými látkami je stabilizované. Slovnaft funguje naplno a zásobuje sa ropou cez obnovenú Družbu aj ropovodom Adria. Od 8. mája 2026 sa Slovensko vrátilo k štandardnému režimu predaja pohonných látok po zrušení dvojakých cien aj obmedzení tankovania. Slovensko je podľa neho jedinou krajinou V4 bez akejkoľvek formy regulácie alebo daňových úľav na pohonné látky, čo sa priamo premieta do cien na čerpacích staniciach.
Podčiarkol, že kľúčovou udalosťou týždňa vo svete bolo odmietnutie iránskeho mierového návrhu zo strany Trumpa, ktorý iránsku odpoveď označil za totálne neprijateľnú. Irán navrhoval presun časti vysoko obohateného uránu do tretej krajiny, no odmietol demontáž jadrovej infraštruktúry. Situácia v Hormuzskom prielive zostáva veľmi napätá a Medzinárodná energetická agentúra (IEA) upozorňuje na vážne riziko narušenia globálnych dodávok ropy. Dronové útoky na nákladnú loď v blízkosti Kataru a zachytené drony nad Spojenými arabskými emirátmi a Kuvajtom signalizujú, že prímerie zostáva krajne krehké.
„Vo štvrtok (14. 5.) sa prezident Trump stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu, kde obaja lídri diskutovali aj o situácii na Blízkom východe. Výsledok rokovaní zostáva kľúčovou neistotou pre ďalší vývoj cien ropy, pretože energetické trhy reagujú na každý diplomatický signál,“ dodal analytik XTB.