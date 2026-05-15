Irán Spojeným štátom nedôveruje: Rokovať budeme len v prípade, že to myslia vážne

NAÍ DILLÍ - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Teherán od Spojených štátov obdržal správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach. Zdôraznil však, že iránski predstavitelia USA nedôverujú a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA minulý týždeň vzájomne odmietli návrhy druhej strany.
Pokračovanie rokovaní
„Znovu sme dostali správy od Američanov, v ktorých uvádzajú, že sú ochotní pokračovať v rokovaniach a v spolupráci,“ povedal Arákčí na stretnutí šéfov diplomacií zoskupenia BRICS v indickom Naí Dillí. Medzi iránskymi predstaviteľmi panuje nedôvera voči americkej strane, ktorá podľa Arákčího vysiela „protichodné signály“ a skutočný zámer Američanov nie je zrejmý. Zdôraznil, že rokovania zatiaľ nestroskotali i keď sú zložitej fáze.
Americký prezident Donald Trump niekoľko hodín predtým vyhlásil, že mu s Iránom dochádza trpezlivosť a v rozhovoroch s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa zhodli, že Teherán musí Hormuzský prieliv opäť otvoriť. Si zároveň ponúkol pomoc Číny pri opätovnom otvorení prielivu.
Vzťahy s Čínou
„Vážime si každú krajinu, ktorá je schopná pomôcť, najmä Čínu,“ zdôraznil Aráčkí. „S Čínou máme veľmi dobré vzťahy, sme si navzájom strategickými partnermi a vieme, že Číňania majú dobré úmysly, takže čokoľvek, čo môžu urobiť na podporu diplomacie, by islamská republika uvítala,“ deklaroval.
Komplikovaná situácia v Hormuzskom prielive
Šéf iránskej diplomacie pripustil, že situácia v Hormuzskom prielive je „veľmi komplikovaná“. Oznámil, že cez túto kľúčovú úžinu môžu preplávať všetky lode okrem tých, ktoré sú vo vojne s Iránom. Tieto plavidlá by podľa neho mali svoje aktivity koordinovať s iránskym námorníctvom.
Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom 28. februára blokuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým zvyčajne prúdi pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Vlastnú blokádu zameranú na iránske prístavy zaviedli aj Spojené štáty.