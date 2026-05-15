Irán Spojeným štátom nedôveruje: Rokovať budeme len v prípade, že to myslia vážne

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. (Zdroj: TASR/AP/Manish Swarup)
TASR

NAÍ DILLÍ - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Teherán od Spojených štátov obdržal správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach. Zdôraznil však, že iránski predstavitelia USA nedôverujú a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA minulý týždeň vzájomne odmietli návrhy druhej strany.

„Znovu sme dostali správy od Američanov, v ktorých uvádzajú, že sú ochotní pokračovať v rokovaniach a v spolupráci,“ povedal Arákčí na stretnutí šéfov diplomacií zoskupenia BRICS v indickom Naí Dillí. Medzi iránskymi predstaviteľmi panuje nedôvera voči americkej strane, ktorá podľa Arákčího vysiela „protichodné signály“ a skutočný zámer Američanov nie je zrejmý. Zdôraznil, že rokovania zatiaľ nestroskotali i keď sú zložitej fáze.

Americký prezident Donald Trump niekoľko hodín predtým vyhlásil, že mu s Iránom dochádza trpezlivosť a v rozhovoroch s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa zhodli, že Teherán musí Hormuzský prieliv opäť otvoriť. Si zároveň ponúkol pomoc Číny pri opätovnom otvorení prielivu.

„Vážime si každú krajinu, ktorá je schopná pomôcť, najmä Čínu,“ zdôraznil Aráčkí. „S Čínou máme veľmi dobré vzťahy, sme si navzájom strategickými partnermi a vieme, že Číňania majú dobré úmysly, takže čokoľvek, čo môžu urobiť na podporu diplomacie, by islamská republika uvítala,“ deklaroval.

Šéf iránskej diplomacie pripustil, že situácia v Hormuzskom prielive je „veľmi komplikovaná“. Oznámil, že cez túto kľúčovú úžinu môžu preplávať všetky lode okrem tých, ktoré sú vo vojne s Iránom. Tieto plavidlá by podľa neho mali svoje aktivity koordinovať s iránskym námorníctvom.

Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom 28. februára blokuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým zvyčajne prúdi pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Vlastnú blokádu zameranú na iránske prístavy zaviedli aj Spojené štáty.

Saša Jány o nových talentoch pre Elite Model Look 2026: Hľadáme osobnosti s ambíciou uspieť vo svete
V relácii Miláčikovo predstaví svojho miláčika aj najkrajší muž sveta
