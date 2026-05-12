Príšerná vražda krásnej Missky: Manžel uškrtil Kristinu a jej telo rozmixoval! Potom večeral s deťmi

ŽENEVA - Švajčiarskom otriasol brutálny prípad vraždy bývalej finalistky súťaže Miss. Kristina Joksimovicová prišla o život rukou vlastného manžela, ktorý podľa vyšetrovateľov po čine chladnokrvne likvidoval stopy. Pred súdom však tvrdí, že skutočnou obeťou bol on.
Prípad smrti bývalej finalistky Kristiny Joksimovicovej patrí medzi najšokujúcejšie zločiny, aké v posledných rokoch riešili švajčiarske úrady. Zo zabitia ženy je obžalovaný jej manžel Marc Rieben, ktorý podľa prokuratúry nedokázal prijať jej rozhodnutie ukončiť manželstvo.
Ako informuje švajčiarsky denník Blick, tragédia sa odohrala v rodinnom dome neďaleko Bazileja. Vyšetrovatelia tvrdia, že muž svoju manželku uškrtil a následne sa snažil zbaviť tela mimoriadne brutálnym spôsobom.
Vyšetrovatelia opísali desivé detaily
Podľa obžaloby rozrezal telo svojej manželky na malé časti pomocou záhradných nožníc, píly aj noža. Niektoré ostatky mal následne rozmixovať tyčovým mixérom a časť sa vraj pokúsil zničiť chemikáliami.
Po všetkom sa podľa vyšetrovateľov osprchoval, vyzdvihol deti a večeral s nimi, akoby sa nič nestalo. Na zvyšky tela ženy neskôr narazil jej otec, uviedol britský denník Daily Mail.
Pred súdom tvrdí, že konal v sebaobrane
Napriek dôkazom sa obžalovaný snaží prezentovať ako človek, ktorý sa iba bránil. Tvrdí, že ho manželka napadla nožom a on reagoval v nutnej obrane.
O zosnulej žene navyše vypovedal mimoriadne tvrdo. Podľa jeho slov mala byť vypočítavá a rozvod vraj plánovala z finančných dôvodov. Tvrdil tiež, že počas manželstva od neho požadovala vysoké sumy peňazí.
Likvidáciu tela pred súdom vysvetľoval údajnou panikou po čine. Jeho právnici zároveň opakovane tvrdia, že Rieben bol dlhodobo obeťou domáceho násilia.
O výške trestu ešte nie je rozhodnuté
Aký trest môže muž dostať, zatiaľ nie je jasné. K vražde sa priznal a na súde vyhlásil, že svoj čin ľutuje. Práve priznanie a prejavená ľútosť môžu podľa expertov ovplyvniť výšku trestu.
„Páchateľ, ktorý sa prizná a úprimne oľutuje svoj čin, môže dostať trest nižší približne o tretinu,“ vysvetlil pre denník Blick odborník na trestné právo André Kuhn.
Podľa neho je však úplné oslobodenie veľmi nepravdepodobné. Obhajoba síce môže stavať na argumente sebaobrany, no súd bude skúmať, či bola reakcia primeraná. Práve od právnej kvalifikácie skutku sa bude odvíjať aj konečný rozsudok.
Vo Švajčiarsko hrozí za zabitie minimálne jeden rok väzenia, za úmyselné usmrtenie najmenej päť rokov a za vraždu najmenej desať rokov odňatia slobody.
Denník Blick zároveň upozornil, že v súlade so švajčiarskymi zákonmi pri súdnych procesoch používa pozmenené mená účastníkov. Zahraničné médiá vrátane Daily Mailu však zverejnili plné identity obete aj obžalovaného.