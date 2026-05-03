Úrady oficiálne obvinili muža z vraždy päťročného dievčatka: Prípad vyvolal nepokoje v Austrálii

SYDNEY - Štyridsaťsedemročný muž bol v nedeľu v Austrálii oficiálne obvinený z vraždy päťročného dievčatka v prípade, ktorý vyvolal nepokoje v meste Alice Springs v Severnom teritóriu. Informuje o tom agentúra DPA a denník The Guardian.
Nález tela
Obvineným mužom je Jefferson Lewis, ktorý má v utorok predstúpiť pred súd v meste Darwin. Nebohé dievčatko je na žiadosť jeho rodiny známe len ako Kumanjayi Little Baby. Z komunity pôvodného obyvateľstva Warlpiri v blízkosti Alice Springs, kde sa údajne zdržiaval aj Lewis, zmizlo minulý týždeň v sobotu večer. Stovky záchranárov a dobrovoľníkov prehľadávali okolie mesta päť dní. Telo dievčatka našli vo štvrtok.
Lewis sa v ten istý deň sám vydal členom komunity pôvodného obyvateľstva, ktorí ho napadli a bili, až kým neupadol do bezvedomia, potvrdila polícia. Muža následne previezli do nemocnice v Alice Springs.
Policajný komisár pre Severné teritórium Martin Dole potvrdil, že na políciu aj záchranárov, ktorí pri incidente zasahovali, zaútočili desiatky „rozhnevaných ľudí“. Dav sa následne zhromaždil aj pred nemocnicou a pokúšal sa dostať dnu.
Nepokoje v meste
Do nepokojov sa zapojilo približne 400 ľudí, pričom niektorí obviňovali políciu z ochrany Lewisa, uvádza DPA. Austrálske úrady použili pri zásahu aj slzný plyn. Zranenia utrpeli viacerí policajti a záchranári a niekoľko policajných áut a sanitiek bolo poškodených. Polícia uviedla, že situácia sa medzičasom upokojila a po nepokojoch prebieha vyšetrovanie.
Lewis údajne čelí aj ďalším dvom obvineniam, ktoré zverejnené neboli. Prebieha tiež vyšetrovanie s cieľom zistiť, či mal nejakých komplicov. Rodine dievčatka vyjadrila sústrasť širšia verejnosť, ako aj austrálsky premiér Anthony Albanese, dodáva DPA.