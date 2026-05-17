Tragédia po veľkej záchrannej akcii: Mŕtva veľryba nájdená pri pobreží dánskeho ostrova je Timmy

Ilustračné foto
KODAŇ - V sobotu sa potvrdilo, že mŕtva veľryba nájdená v blízkosti dánskeho ostrova Anholt je samec vráskavca obrovského prezývaného Timmy. Pokusy o jeho záchranu, keď začiatkom marca uviazol pri pobreží Nemecka na plytčine a jeho následné vypustenie do mora, pritiahli v posledných týždňoch pozornosť domácich aj zahraničných médií. Informuje o tom agentúra DPA.

Identifikácia bola vykonaná po tom, ako sa z tela zvieraťa podarilo vybrať sledovacie zariadenie, uviedlo ministerstvo životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko a dánski úradníci zodpovední za životné prostredie. Tento objav vyvrátil predchádzajúce pochybnosti o tom, či mŕtvola objavená tento týždeň pri dánskom pobreží patrila tomu istému zvieraťu, ktoré upútalo pozornosť Nemecka a dostalo sa na titulné stránky novín po celom svete. Uviaznutý samec veľryby bol prevezený do Severného mora a 2. mája bol vypustený do mora.

Potápači z dánskej agentúry na ochranu životného prostredia a nemecký veterinár, ktorí boli súčasťou súkromnej iniciatívy, ktorá veľrybu predtým prepravila, Timmyho v sobotu preskúmali. Táto prehliadka vniesla jasno do situácie po tom, čo úrady v piatok pôvodne uviedli, že na zvierati sa nenašiel žiadny vysielač. Morten Abildstrøm z dánskej agentúry na ochranu životného prostredia neskôr vysvetlil, že sledovacie zariadenie pripevnené na chrbtovej plutve sa spočiatku nepodarilo nájsť, pretože veľryba ležala na boku a neskôr na chrbte. Približne štvor- až šesťročný samec vráskavca obrovského bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori začiatkom marca. Počas približne 60 dní sa väčšinu času zdržiaval v plytkých vodách. Odborníci boli ohľadom šancí Timmyho na prežitie skeptickí.

