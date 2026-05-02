Dojímavá záchranná misia: Veľryba Timmy je konečne na slobode, odborníci však varujú pred najhorším!

BERLÍN - Samec vráskavca obrovského prezývaný Timmy, ktorý na týždne uviazol pri nemeckom pobreží, vplával do Severného mora. V sobotu o tom informoval súkromný záchranný tím a spravodajský web News5, ktorý v priamom prenose vysielal závery z dronu na veľrybu plávajúcu vo vode – nebolo však možné potvrdiť, či ide o vypustené zviera, informovala agentúra DPA.
Špeciálny čln s veľrybou, ktorá sa v uplynulých týždňoch viackrát objavila a uviazla pri nemeckom pobreží Baltského mora, sa v piatok po niekoľkodňovej plavbe takmer dostal do Severného mora, no približne 20 kilometrov od najsevernejšieho bodu Dánska sa otočil späť pre silné vlnobitie. V pokojnejšej vode v Baltskom mori bolo v piatok popoludní odstránené oplotenie na zadnej strane plavidla, aby Timmy mohol vyplávať na voľné more. Veľryba to však dlhé hodiny neurobila. Pred vypustením mal byť na zviera pripevnený GPS vysielač, ktorý by umožňoval sledovanie jeho pohybu. Nie je však jasné, či sa to podarilo a či zariadenie prenáša údaje, dodala DPA.
Ak aj vysielač je v prevádzke, dáta o Timmyho pohybe nebudú verejne dostupné – majú k nim prístup iba členovia iniciatívy, ktorá sa zasadila za jeho záchranu, a ministerstvo životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko. Približne štyri- až šesťročný samec bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori začiatkom marca. Počas približne 60 dní sa väčšinu času zdržiaval v plytkých vodách. Do spomínaného člna bol naložený pri ostrove Poel a následne ho prepravili smerom k Severnému moru.
Kríza sa však nekončí
Na operácii, ktorá mala Timmymu pomôcť dostať sa na hlbočinu a otvorené more, sa podieľala aj súkromná iniciatíva financovaná dvomi nemeckými podnikateľmi. Priebeh záchranných prác sprevádzali spory medzi organizátormi a odborníkmi, ktorí do operácie neboli prizvaní. Odborníci upozorňujú, že vypustením Timmyho sa kríza nekončí. Podľa morského biológa Fabiana Rittera je otázne, či je veľryba ešte schopná normálne plávať a loviť potravu - v jej papuli sa našli zvyšky rybárskych sietí. Podľa odborníkov je Timmy veľmi oslabený. Organizácia Whale and Dolphin Conservation uviedla, že o skutočnej záchrane bude možné hovoriť až vtedy, keď sa živočích vráti do severného Atlantiku, prežije dlhodobo, vráti sa k svojmu pôvodnému zdravotnému stavu a začne opäť prirodzene migrovať a prijímať potravu.
Podľa odborníkov z Medzinárodnej komisie pre lov veľrýb (IWC) existuje riziko, že oslabené zviera sa môže opäť začať približovať k pobrežiu. Zo skúseností z rôznych iných častí sveta vyplýva, že zranené veľryby často vyhľadávajú plytké vody s mäkkým dnom. „Je celkom možné, že veľryba priplávala do plytkej vody, aby si oddýchla alebo dokonca zomrela,“ uviedla organizácia na ochranu veľrýb a delfínov. Pre mnohé divé zvieratá je typické, že sa po zranení stiahnu a vyhľadajú si tiché miesto. Veľryba Timmy bola prvýkrát spozorovaná začiatkom marca v prístave Wismar. Neskôr sa pohybovala v oblasti Timmendorfer Strand a Wismarského zálivu, kde opakovane uviazla v plytkých vodách. Napriek viacerým pokusom o navedenie späť do hlbších vôd sa opakovane vracala do plytkých oblastí.