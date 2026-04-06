Zázrak na obzore? Uviaznutá veľryba má znovu nádej na vyslobodenie!

BERLÍN - Veľryba uviaznutá na plytčine na severe Nemecka, ktorej záchranu úrady pred niekoľkými dňami vzdali, má znovu nádej na vyslobodenie. Záchranári podľa ministra životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predné Pomoransko Tilla Backhause novo zvažujú vyzdvihnutie mladého keporkaka s pomocou katamaránu a jeho následný transport z Baltu do Severného mora. Informoval o tom dnes denník Bild s tým, že závisieť bude od utorkovej prehliadky, keď odborníci znovu zhodnotia šance veľryby.
Bežne sa keporkakovia vyskytujú v Atlantickom oceáne. Kytovec s prezývkou Timmy ale minimálne od marca plával v baltských vodách, v noci na 23. marca prvýkrát uviazol na plytčine pri meste Timmendorfer Strand neďaleko Lübecku. V nasledujúcich dňoch sa ho ľudia pokúšali vyslobodiť. Dva bagry vyhĺbili koryto, vďaka ktorému sa kytovec nakoniec dokázal oslobodiť a vyplávať do hlbších vôd. Krátko potom ale veľryba znovu uviazla, tentoraz neďaleko Wismaru. Vďaka zvýšeniu hladiny mora opäť dokázala odplávať.
Pred týždňom v utorok kytovec uviazol tretíkrát, tentoraz na piesčine pri ostrove Poel, ktorý leží oproti Wismaru. Nádej, že dokáže pri zvýšení hladiny opäť sám oslobodiť, sa nenaplnila. Backhaus navyše oznámil, že pokusy o záchranu sa javia ako márne, preto sa už žiadne ďalšie podnikať nebudú, aby sa zvieraťu dostalo pokoja. Nádej, že Timmy prežije, je tak podľa odborníkov mizivá. Úrady preto predpokladajú, že na malčine nakoniec uhyne.
Backhaus ale nanovo hovorí o možnom nasadení katamaránu. Ponuku Nemecko dostalo z Dánska. "V utorok experti veľrybu prezrú a zhodnotia jej nádeje," povedal podľa Bildu. Dodal, že odborníci musia určiť, či by zviera záchranu vôbec prežilo. Timmyho, ktorý leží v mieste, kde je asi 60 centimetrov vody, naďalej pravidelne dýcha každé dve až štyri minúty, ako uviedla polícia, ktorá oblasť cez noc strážila. Osud Timmyho nemecká verejnosť pozorne sleduje a médiá o ňom každý deň podrobne informujú. Backhaus uviedol, že záchranári sa nestretávajú len s podporou, ale po zastavení pokusov o vyslobodenie veľryby, čelia slovným výpadom vrátane vyhrážok smrťou.