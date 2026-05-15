Pri pobreží Dánska našli mŕtvu veľrybu: Vedci skúmajú, či ide o vráskavca Timmyho

KODAŇ - Pri dánskom ostrove Anholt sa našla mŕtvola veľryby. Tamojší odborníci teraz zisťujú, či ide o samca vráskavca obrovského prezývaného Timmy. Pokusy o jeho záchranu, keď začiatkom marca uviazol pri pobreží Nemecka na plytčine a jeho následné vypustenie do mora, pritiahli v posledných týždňoch pozornosť domácich aj zahraničných médií. Informuje o tom agentúra DPA.
Dánska agentúra na ochranu životného prostredia pripustila, že uhynutým vráskavcom nájdeným pri ostrove Anholt v prielive Kattegat, približne 200 kilometrov od miesta vypustenia v Severnom mori, by mohol byť Timmy. „Táto možnosť sa nedá vylúčiť,“ uviedla hovorkyňa agentúry Dorte Kofoedová. Na identifikáciu boli odobraté vzorky tkaniva uhynutého morského cicavca.
Miestne úrady uviedli, že veľryba sa našla asi 75 metrov od pobrežia. Všetko nasvedčuje tomu, že je už dlhší čas mŕtva. V súčasnosti ju nemajú v pláne vyzdvihnúť, ale môže sa to zmeniť, ak sa priblíži k brehu.
Záchrana a vypustenie
Mladého samca Timmyho začiatkom mája po zložitých prípravách presmerovali cez novo vybagrovaný kanál do špeciálne upravenej lode a následne vypustili do Severného mora. Záchrannú operáciu financovali dvaja Nemci z oblasti Timmendorfer Strand, podľa ktorej vráskavec údajne aj dostal svoju prezývku.
V Nemecku to vyvolalo rozdielne reakcie – časť verejnosti tvrdila, že veľrybu by bolo humánnejšie utratiť, keďže pôsobila dezorientovane a mohla pri transporte veľmi trpieť. Veľa ľudí však podporovalo aj snahy o jeho záchranu.