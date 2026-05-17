Félicien Kabuga, obvinený z rwandskej genocídy, zomrel vo väzbe OSN

HAAG - Podnikateľ Félicien Kabuga, ktorý bol obvinený z financovania genocídy Tutsiov v africkom štáte Rwanda v roku 1994, zomrel v nemocnici počas väzby v Haagu, oznámil v sobotu súd Organizácie Spojených národov. Informuje o tom agentúra DPA.
Mechanizmus OSN pre medzinárodné tribunály (IRMCT) uviedol, že lekár zariadenia, v ktorom bol zadržaný, bol okamžite informovaný a že sa začalo vyšetrovanie okolností Kabugovej smrti. Kabuga, ktorého zatkli vo Francúzsku v máji 2020, sa postavil pred súd v septembri 2022. Obvinený bol z financovania rozhlasovej stanice RTLM, v ktorej vyzýval etnických Hutuov, aby príslušníkov znepriateleného etnika Tutsiov vraždili a mrzačili. Bol tiež obvinený z financovania hutuských milícií, ktoré počas 100-dňového krviprelievania v roku 1994 zmasakrovali v Rwande približne 800.000 Tutsiov i umiernených Hutuov.
Kabuga, kedysi jeden z najbohatších mužov Rwandy, sa odmietol zúčastniť na pojednávaniach osobne aj prostredníctvom videprenosu. Neskôr pojednávania sledoval zo svojho invalidného vozíka z väzenia. Proces však bol pre Kabugove zdravotné problémy pozastavený.
IRMCT v júni 2023 vyhlásil, že Félicien Kabuga nebol schopný zúčastniť sa plnohodnotne na súdnom procese kvôli demencii a bolo nepravdepodobné, že by sa v budúcnosti jeho (zdravotný stav) zlepšil. Sudcovia navrhli nájsť alternatívne riešenie, ktoré by čo najviac zodpovedalo súdnemu procesu, avšak bez možnosti odsúdenia. Podľa súdu sa Kabuga narodil v roku 1935; presný dátum jeho narodenia však nie je známy. IRMCT bol ako stály súdny orgán zriadený Bezpečnostnou radou OSN v roku 2010. Následne prevzal základné funkcie a agendu dvoch tribunálov - Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu (ICTR).