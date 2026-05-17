Nebezpečný nález pri ukrajinských hraniciach: Na dvore objavili nevybuchnutý projektil

BUKUREŠŤ - Na juhovýchode Rumunska bol nájdený v sobotu nevybuchnutý projektil na dvore neďaleko ukrajinských hraníc, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra Reuters.
Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že išlo o neriadenú reaktívnu strelu, ktorá sa nachádzala na dvore neobývaného domu v obci Pardina v okrese Tulcea. Rezort obrany bezprostredne neuviedol, odkiaľ mohol projektil pochádzať. „Technická skúška potvrdila, že projektil obsahoval dva kilogramy výbušnín,“ upresnilo ministerstvo a doplnilo, že oblasť nálezu zaistilo. Rumunsko s Ukrajinou zdieľa 650 kilometrov dlhú hranicu.
Ruské drony, ktoré útočia na ukrajinské prístavy na rieke Dunaj, preto opakovane narušili vzdušný priestor Bukurešti. Rovnako tak boli na rumunskom území už viackrát nájdené trosky z bezpilotných lietadiel zostrelených Kyjevom.
Reuters pripomína, že v apríli pristál výbušný dron na dvore v meste Galati a spôsobil škody na majetku. Rumunsko vtedy zaznamenalo po prvý raz takéto škody od začiatku vojny na Ukrajine. Lídri 14 krajín východného krídla NATO tento týždeň vyjadrili naliehavú potrebu posilniť vzdušnú obranu Aliancie proti raketám a dronom po opakovaných narušeniach svojich vzdušných priestorov Ruskom, doplnil Reuters.