Izrael útočil v Gaze na lídra Hamasu: Zahynulo najmemej sedem ľudí

TEL AVIV/GAZA - Najmenej sedem Palestínčanov vrátane jedného dieťaťa prišlo v piatok o život počas izraelských vzdušných útokov na mesto Gaza, ktoré boli zamerané na lídra ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas Izzaddína Haddáda. Informujú o tom agentúry Reuters a portálu Times of Israel (TOI).
Osud Haddáda nejasný
Ani Izrael, ani militanti doposiaľ bezprostredne nepotvrdili, či Haddád pri náletoch zahynul alebo utrpel zranenia. Hamas nereagoval na požiadavku o vyjadrenie týkajúce sa osudu Haddáda, ktorý sa vodcom ozbrojeného krídla hnutia stal po zabití veliteľa Muhammada Sinwára Izraelom v máji 2025.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v spoločnom vyhlásení so svojím ministrom obrany Jisraelom Kacom uviedol, že Haddad bol architektom útoku palestínskych militantov na územie Izraela 7. októbra 2023. Tieto útoky boli spúšťačom dvojročného izraelského vojenského ťaženia v Pásme Gazy, píše Reuters.
Haddad je zároveň najvyšším predstaviteľom Hamasu, na ktorého sa Izrael zameral od októbrovej dohody podporovanej USA s cieľom zastaviť boje v Gaze. K útoku došlo v čase, keď Izrael a Hamas zostávajú v patovej situácii v rokovaniach o pokroku v povojnovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu.
Nálety si vyžiadali obete
Zdravotníci v Gaze spresnili, že pri náletoch, ktorých terčom bola bytovka a vozidlo, zahynulo najmenej sedem ľudí vrátane troch žien a jedného dieťaťa a najmenej 50 ďalších osôb utrpelo zranenia. Nebolo však bezprostredne potvrdené, že medzi mŕtvymi je aj Haddad.
Útok zasiahol bytovku
Na videozáznamoch agentúry Reuters z miesta útoku je vidieť plamene, ktoré zachvátili byt nachádzajúci sa v prevažne zničenej budove. Hovorca civilnej obrany Gazy Mahmúd Basal uviedol, že v budove, ktorá bola cieľom útoku, žili stovky ľudí. „Raketa bola odpálená bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania alebo upozornenia. Hovoríme o množstve (mŕtvych). Hovoríme o veľkom počte zranených, medzi nimi sú rodiny,“ povedal Basal.
Izrael v priebehu piatich týždňov od zastavenia spoločného bombardovania s USA v Iráne eskaloval svoje útoky v Gaze a presmeroval svoju paľbu späť na bojmi zničenú palestínsku enklávu, píše Reuters. Dohoda dosiahnutá vlani v októbri zastavila rozsiahle boje v Gaze po dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a Hamasom. Kroky smerom k dosiahnutiu trvalého urovnania, ktoré by stiahlo izraelské jednotky, odzbrojilo militantov a umožnilo obnovu zničenej enklávy, však uviazli. Izraelské sily stále okupujú viac než polovicu územia Gazy.