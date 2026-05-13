Izrael opäť útočil pri Bejrúte: Útok na autá zabil osem ľudí! Úmrtia hlásia aj počas prímeria

BEJRÚT - Izrael podnikol v stredu cielený útok na autá na dôležitej diaľnici, ktorá spája Bejrút s juhom Libanonu, uviedli libanonské štátne médiá. Zahynulo pri tom osem osôb vrátane dvoch detí, upresnilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom agentúra AFP.
K útoku došlo na pobrežnej diaľnici na ceste medzi mestami Bardžá, Džijja a Sádíját približne 20 kilometrov južne od libanonskej metropoly, upresnila agentúra NNA. Izrael podnikol dva podobné útoky na tejto diaľnici aj v sobotu, pripomína AFP.
Tel Aviv pokračuje v leteckých útokoch v Libanone, namierených proti militantnému hnutiu Hizballáh, napriek prímeriu, ktoré platí od 17. apríla. V utorok zahynulo pri úderoch na juholibanonské mestá 13 ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Podľa údajov rezortu zomrelo od začiatku prímeria už 380 osôb.
V stredu izraelská armáda vydala nové varovania pre šesť dedín v okolí mesta Súr pred plánovanými útokmi. Následne informovala, že „spustila útoky na teroristickú infraštruktúru Hizballáhu v niekoľkých oblastiach na juhu Libanonu“. Dochádza k tomu v čase, keď je na štvrtok naplánované nové kolo rokovaní medzi Libanonom a Izraelom za účasti USA. Hizballáh, ktorý útočí na sever Izraela a na izraelské jednotky, vyhlasuje, že je proti vedeniu rokovaní s Izraelom.