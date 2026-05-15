Náhla hospitalizácia kráľovnej: Musela podstúpiť zákrok!

KODAŇ - Dánska kráľovná Margaréta II., ktorú vo štvrtok hospitalizovali pre akútne bolesti v hrudníku, podstúpila angioplastiku - minimálne invazívny zákrok používaný na rozšírenie zúžených alebo zablokovaných ciev. Vo svojom vyhlásení o tom informoval kráľovský palác v Kodani, uviedla agentúra AFP.
Ten zároveň uviedol, že zdravotný stav kráľovnej je „dobrý“, no v nemocnici zostane ešte niekoľko dní. AFP pripomenula, že kráľovná bola veľkú časť života silnou fajčiarkou. Margaréta II., ktorá 16. apríla oslávila 86. narodeniny, sa v Dánsku teší mimoriadnej popularite aj pre postupné zmodernizovanie monarchie.
Je známa tiež veľkým záujmom o umenie. Ako scénická výtvarníčka získala v roku 2024 dánsku filmovú cenu za najlepšie kostýmy. Pod pseudonymom spolu so svojím zosnulým manželom, princom Henrikom, preložila román Tous les homes sont mortels od francúzskej spisovateľky a filozofky Simone de Beauvoir. Ilustrovala aj viaceré knihy vrátane ságy Pán prsteňov.
V krajine vládla 52 rokov, no v januári 2024 nečakane abdikovala a žezlo odovzdala svojmu najstaršiemu synovi, súčasnému kráľovi Frederikovi X. Napriek tomu si ponechala titul kráľovnej a príležitostne reprezentuje Dánsko na oficiálnych podujatiach. Začiatkom mája sa napríklad zúčastnila na oslavách 80. narodenín švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva.
Vzhľadom na pokročilý vek a viaceré zdravotné komplikácie z minulosti – vrátane operácie chrbtice v roku 2023 či hospitalizáciu po páde na zámku Fredensborg v septembri 2024 – je kráľovnin zdravotný stav pod neustálym drobnohľadom dánskej verejnosti.